KPMG ziet opmars AI in corporate finance

Wereldwijd maakt 71% van de afdelingen corporate finance gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Nederland loopt achter op koplopers zoals China en de Verenigde Staten. Dat komt naar voren uit het rapport “AI in Finance” van KPMG, dat de ontwikkelingen van AI in de financiële sector in kaart brengt.

Op dit moment gebruikt 41% van de bedrijven AI in enige mate voor financiële rapportages, en dit percentage wordt verwacht binnen drie jaar te stijgen naar 83%.

Hoewel de adoptie van AI in corporate finance wereldwijd snel groeit, zijn er aanzienlijke regionale verschillen. Noord-Amerika, Azië en Europa leiden de AI-adoptie, terwijl in regio’s zoals het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika AI nog minder gangbaar is. In China en de VS gebruikt al meer dan de helft van de corporate finance afdelingen AI, terwijl dit in Nederland op 38% ligt.

AI wordt ingezet voor uiteenlopende toepassingen, waaronder boekhouding, financiële planning en risicobeheer, waarbij organisaties profiteren van meer efficiëntie, nauwkeurigheid, minder fouten, snellere besluitvorming en kostenbesparingen. Ook helpt AI bij het naleven van regelgeving.

Generatieve AI is eveneens in opkomst. Leiders uit diverse sectoren ontdekken de voordelen van deze technologie. Momenteel maakt 43% van de respondenten hier al gebruik van of evalueert de resultaten van pilots, met een verwachte stijging naar 91% binnen drie jaar. Slechts enkele bedrijven hebben geen plannen om generatieve AI in te zetten.

Ook in Nederland groeit de adoptie van generatieve AI. Na een eerste golf van 17% en pilots bij 36% van de afdelingen, staan Nederlandse bedrijven voor uitdagingen bij verdere implementatie, zoals het verbeteren van datakwaliteit en het stimuleren van een cultuur van verandering.

“In het Nederlandse bedrijfsleven is de pioniersfase voorbij, technisch is veel haalbaar en de focus verschuift naar volledige omarming en benutting van de voordelen van schaalbare adoptie”, zegt Aram Falticeanu, Head of Digital Assurance & Innovation bij KPMG. “Hoewel Nederland goede vooruitgang boekt met de adoptie van AI en pilots voor financiële verslaglegging, ligt de grootste uitdaging nu in het bevorderen van effectieve implementaties en bredere uitrol binnen organisaties.”

Niet iedereen is echter al overtuigd. Uitdagingen zoals gegevensbeveiliging en privacy (57%), gebrek aan vaardigheden (53%), inconsistente data (48%), hoge kosten (45%), en een gebrek aan transparantie van AI-modellen (40%) blijven belangrijke obstakels voor verdere implementatie van AI.

AI in Finance rapport van KPMG