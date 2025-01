Divers en inclusief

Per 1 augustus vorig jaar hebben zij de vergunning verkregen. A.R.E. Audit & Advisory is een auditonly kantoor. “Na meer dan twintig jaar relevante werkervaring en kennis in de auditpraktijk opgedaan te hebben in diverse sectoren in zowel het mkbals de not-for-profit organisatie is de stap naar een eigen accountantskantoor met een geëigende cultuur een bewuste keuze geweest”, vertelt Regillio Caupain.

De daad bij het woord voegen

De voorletters A.R.E. in Audit & Advisory zijn ontleend aan de initialen van de bedenkers en oprichters van Audit & Advisory. De initialen staan daarnaast ook voor wat zij beogen te willen uitstralen: Accuracy, Reliability en Excellence! Oftewel: nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en excellentie!

A.R.E. is gespecialiseerd in verschillende sectoren in het mkb en de not-for-profit. Met de lange werkervaring die beiden registeraccountants hebben opgedaan kunnen zij doen wat zij beloven en ook altijd gedaan hebben: ‘’De daad bij het woord voegen’’. A.R.E. richt zich alleen op audits maar heeft ook een uitgebreid netwerk om klanten van aanvullende hoogwaardige adviezen te kunnen voorzien buiten de natuurlijke adviesfunctie van de accountant zelf.

Betrokkenheid en cultuur

Bij A.R.E. hechten wij veel waarde aan diversiteit en inclusie. Dit zorgt ervoor dat op de werkplekken medewerkers zich gelukkiger, comfortabeler en betrokken voelen. Als medewerkers het gevoel hebben dat ze in een omgeving werkzaam zijn waar ze gewaardeerd en welkom zijn, zullen zij ook veel gemotiveerder zijn om hun volledige potentieel te bereiken. Bij A.R.E. voeren nieuwe (millennial) accountants samen met de partners van A.R.E. gezamenlijk leuke audits uit. Passie voor het beroep! Bij A.R.E. werken is altijd teamsport. Volgens A.R.E. is de kracht hiervan dat binnen teams een informele en plezierige cultuur kan ontstaan waar met elkaar mooie prestaties en producten worden geleverd ten behoeve van klanten.

De verwachting is dat A.R.E. zich rond deze zomerperiode zal voltrekken in het stadshart van Almere met klanten in en buiten de regio.