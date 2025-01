Nieuwe partners bij Newtone en Eshuis

Ibrahim Esilcimen is benoemd tot partner bij Newtone Advies en Accountancy in Waalre. Fred Rouhof treedt toe als partner bij Eshuis Accountants & Adviseurs.

Esilcimen kwam twee jaar geleden in dienst bij Newtone als wealth manager en vermogensregisseur voor onder meer topsporters. Hij kwam toen over van de Rabobank, waar hij gedurende negentien jaar onder meer werkte als accountmanager private banking en vermogensmanager. Newtone is het accountantskantoor dat in 2024 ontstond uit een fusie van Koenen en Co, HLB Witlox Van den Boomen en PKF Wallast.

Per 1 januari 2025 is Fred Rouhof (40) toegetreden als partner bij Eshuis Accountants & Adviseurs. Rouhof studeerde Fiscale Economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij begon zijn carrière bij EY, waar hij ervaring opdeed in zowel nationale als internationale adviespraktijk. Sinds begin 2024 is hij als senior belastingadviseur verbonden aan Eshuis. Per 1 september 2024 vervult hij de rol van servicelijnleider van het Fiscale aangifte- en adviesteam.

Op de foto: Ibrahim Esilcimen (l) en Fred Rouhof (r).

