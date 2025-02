Zeven keer hoe documentopslag jouw kantoor ongemerkt duizenden euro’s per jaar kost

Simpel: die ogenschijnlijke onschuldige documentopslag. Je dagelijkse documentbeheer lijkt misschien geen grote kostenpost, maar ongemerkt ben je er meer tijd – en dus geld – aan kwijt dan je denkt. Het kost je alleen al úren om documenten bij elkaar te zoeken en te schakelen tussen alle verschillende systemen.

Tel daarbij de onverwachte kosten op, zoals het betalen van consultants of extra opslag voor je DMS, en je hebt een stille winstslurper te pakken. In dit artikel lees je waar het misgaat – en vooral hoe duur dat eigenlijk is.

1. Het zoeken naar documenten

Hoe vaak zit je te staren naar je scherm, op zoek naar dat ene financiële bankoverzicht van die ene klant? Je weet nog net dat het ‘ergens’ in je boekhoudprogramma, CRM, mailbox of een persoonlijke map moet staan. Voor je het weet ben je minuten of zelfs uren verder met zoeken. Herkenbaar?

Waarom dit geld kost:

Dit kost je gemiddeld zo’n vijf uur per week. Lijkt misschien niet veel, maar reken even mee. Met een uurtarief van 50 euro per medewerker, ben je al snel duizenden euro’s per jaar kwijt. Niet aan klanten of leveranciers, maar alleen al aan zoekwerk. Best pijnlijk, toch?

2. Switchen tussen verschillende systemen

Niet alleen de zoektocht naar de documenten kost je tijd. Ook het switchen tussen al die systemen, is een ongemerkte urenvreter. Je schakelt van Outlook naar Caseware, naar AFAS en vervolgens weer terug. Voor je het weet ben je tien keer op zoek naar het juiste tabblad of inlogscherm. Klinkt als een normale werkdag? Dan heb je een groot probleem.

Waarom dit geld kost:

Elke keer wanneer je moet schakelen of een collega jou vraagt naar de laatste versie van een document, raak je uit je flow. Taken duren langer en er ontstaan fouten. Resultaat: je bent langer bezig en dus ook nog eens veel minder productief. En die verloren minuten? Die betaal je aan extra personeel dat nodig is om al het werk gedaan te krijgen.

3. Onnodig dubbel werk

Hoe vaak krijg je een mailtje van een collega met de vraag: “Heb jij toevallig de laatste versie van die aangifte van die ene klant?” Ondertussen werk je verder aan een jaaropgave. Later blijkt dat het de verkeerde versie was, omdat je inmiddels extra informatie van de klant hebt ontvangen. Gevolg? Je moet weer een deel opnieuw doen.

Waarom dit geld kost:

Dubbel werk en fouten herstellen kosten je niet alleen tijd, maar ook je humeur. Bovendien kun je de uren die je hieraan kwijt bent, niet doorberekenen aan je klanten. Dus elke fout of nieuwe versie die je moet maken, is een euro die je verliest. Tel die maar eens bij elkaar op.

4. Onderhoud en consultants: verborgen geldverslinders

Misschien dacht je: “SharePoint of een klassiek DMS is toch goedkoop?” Niet echt. Consultants die langskomen voor updates, storingen of aanpassingen, sturen je doodleuk de rekening achteraf. En je eigen team? Dat is ook nog eens extra tijd kwijt aan trainingen om alle nieuwe functionaliteiten van de laatste update onder de knie te krijgen.

Waarom dit geld kost:

Consultants zijn duur en het intern opleiden van collega’s is verloren tijd die je niet aan klanten besteedt. Alles bij elkaar blijft het een flinke rekening, die elke maand weer terugkomt. Je systeem werkt niet voor jou: jij werkt voor je systeem.

5. Onvoorspelbare kosten door licenties en opslag

Inmiddels heb je al behoorlijk wat opslagruimte volgemaakt binnen je DMS. En dus is het tijd om te gaan upgraden. Of je hebt een tijdelijke collega aangenomen, die jullie uit de brand helpt om al het werk bij te benen en waar ook weer licenties voor aangeschaft worden. Allemaal extra kosten. Aan het eind van de maand krijg je vervolgens doodleuk een factuur en je denkt: “Hoe houd ik dit onder controle?”

Waarom dit geld kost:

Het is onmogelijk om al die extra licenties en kosten door te berekenen aan je klanten. Ondertussen stapelen de bedragen zich op. En voor je het weet ben je meer tijd kwijt aan budgetteren dan aan je eigen werk.

6. Veiligheid: een tikkende tijdbom?

De veiligheid van je documenten? Die zit wel snor, of toch niet? Want hoe waarborg je security als je documenten overal verspreid staan opgeslagen? Bovendien voldoen veel systemen niet aan de nieuwste wet- en regelgeving, zoals NIS2. Een ongemerkt lek in je beveiliging kan ervoor zorgen dat klantgegevens op straat komen liggen – en dat wil je écht niet meemaken.

Waarom dit geld kost:

Dat geen goed inzicht in je beveiliging je duur kan komen te staan, is wel duidelijk. En al die uren die je kwijt bent aan de herstelwerkzaamheden? Tel die daar nog maar even bij op.

7. Personeel: iedereen wordt projectmanager

Laten we eerlijk zijn: je collega’s van het secretariaat hebben wel wat beters te doen dan de hele dag dossiers opvragen, mappen opschonen en mailtjes sturen over documenten. Want reken maar eens uit hoeveel tijd ze dat kost. Ondertussen staan er meerdere vacatures open, omdat het werk zich maar blijft opstapelen.

Waarom dit geld kost:

Medewerkers die tijd verspillen aan administratieve rompslomp zijn niet alleen minder productief, het kost je ook nog eens onnodig extra personeel. Terwijl je diezelfde collega’s veel beter kunt inzetten voor werk dat echt waarde toevoegt voor klanten. Met een gestroomlijnd documentensysteem is je team productiever én zijn die extra vacatures niet meer nodig.

