Limburgse accountant Joris W. blijft op vrije voeten

Justitie heeft het hoger beroep verloren dat ze had aangespannen tegen het vrijlaten van accountant Joris W. De Limburger, nog wel verdachte in een drugs- en witwasonderzoek, blijft op vrije voeten.

Het hoger beroep dat justitie heeft ingesteld tegen het vrijlaten van Joris W. (43) heeft niets opgeleverd. Dat betekent dat de accountant uit Horst, verdachte in het drugs- en witwasonderzoek naar Secutor Security, op vrije voeten blijft. Dit meldt dagblad De Limburger.

Grote inval

Op 5 februari vielen opsporingsdiensten op 29 locaties in ons land binnen in het kader van een groot drugs- en witwasonderzoek. Het draait in deze zaak om de in Eindhoven woonachtige Venraynaar Yahya H. (39) en zijn beveiligingsbedrijf Secutor Security. Volgens justitie heeft H. zich beziggehouden met cocaïnehandel, en drugsgeld witgewassen via zijn beveiligingsbedrijf. Salaris van personeel is deels contant betaald, zo luidt de verdenking, en er zijn diensten gefactureerd die nooit zijn geleverd.

Mededirecteur

In die witwasoperatie ziet justitie een belangrijke rol weggelegd voor accountant Joris W. uit Horst. Hij is tevens (mede-)directeur van een, volgens De Limburger, ‘gerenommeerd’ accountantskantoor in Limburg. W. was vanuit het kantoor een van de contactpersonen voor de administratie van Secutor Security. Net als hoofdverdachte Yahya H. en vier anderen, werd de accountant gearresteerd tijdens de grote politieactie op 5 februari.

‘Schorsing niet aan de orde’

Een collega-directeur van de accountant bevestigde na de inval dat de politie het kantoor heeft bezocht en administratie van aan elkaar gelieerde klanten heeft onderzocht. “Het onderzoek richt zich niet op ons kantoor of onze mensen, maar op bepaalde klanten, zo legde de politie dit aan ons uit. Wij hebben volledig meegewerkt en gaan ervan uit dat het goed afloopt. Een schorsing van onze collega is nu niet aan de orde, we willen eerst weten wat er speelt. Dit heeft veel impact gehad,” aldus de zegsman van het Limburgse accountantskantoor.

Op vrije voeten

Twee dagen na zijn arrestatie werd Joris W. op vrije voeten gesteld door een onderzoeksrechter. Justitie ging direct in beroep. De rechtbank in Den Bosch boog zich woensdag over de kwestie. Die besloot dat Joris W. niet terug de cel in moest. Justitie ziet hem echter nog altijd als belangrijke verdachte in het onderzoek.

5 vestigingen

Het Limburgse accountantskantoor telt volgens de website acht adviseurs, onder wie Joris W. Die is AA en register tax accountant. Zijn LinkedIn-profiel is offline gehaald. Het accountantskantoor is aangesloten bij NOAB, RBA, NBA en Novaa. Volgens de website werken bij het kantoor, dat zestig jaar bestaat, 90 professionals. Er zijn vijf vestigingen, alle in de provincie Limburg.