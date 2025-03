WEA-accountant speelt cruciale rol in miljoenenzaak voor gerechtshof

De zaak vindt zijn oorsprong in een lening van 5,75 miljoen euro die Zuidwal Holding in 2017 verstrekte aan Driesprong Finance B.V., een vennootschap binnen het concern van een familie. Als de lening niet volledig wordt terugbetaald, legt Zuidwal in 2020 beslag op gelden die Driesprong Finance mogelijk tegoed heeft van de financieel adviseur en vertrouwenspersoon van dat concern.

De financieel adviseur stelt echter in een derdenverklaring dat hij geen schuld meer heeft aan Driesprong Finance: deze vordering zou op 1 april 2020 zijn komen te vervallen door een vaststellingsovereenkomst uit 2018. Zuidwal betwist de geldigheid van dit document en vermoedt dat deze ios geantedateerd om schuldeisers te benadelen. Dit zou de VSO nietig maken.

Rol accountant

Een cruciale vraag betreft de betrokkenheid van een accountant van kantoor WEA bij het opstellen van de VSO. Tijdens de rechtsgang voert de financieel adviseur aan dat de accountant de overeenkomst in december 2018 in concept heeft opgesteld en meegenomen naar een bespreking met de familie waar deze vervolgens is ondertekend. Dit zou aantonen dat de VSO rechtsgeldig tot stand is gekomen vóór de beslaglegging.

Zuidwal heeft echter ernstige twijfels over de authenticiteit van de VSO en wijst erop dat de originele versie niet is overgelegd voor deskundigenonderzoek. Ook ontbreekt bewijs dat de accountant daadwerkelijk de opsteller was. Bovendien stellen de accountantsverklaringen in deze zaak vragen over de boekhoudkundige verantwoording binnen het concern. De rechtbank wees eerder op onduidelijkheden in de financiële administratie en de vraag of kruiselingse verrekeningen tussen verschillende vennootschappen juridisch houdbaar waren.

Oordeel van het hof

Het hof vindt dat de financieel adviseur aanvullend bewijs moet leveren voor de echtheid van de VSO en de juistheid van de boekhoudkundige verwerking van de verrekeningen. Dit betekent dat hij het originele document en digitale brongegevens moet overleggen, waaruit blijkt wanneer en door wie de VSO is opgesteld. De accountant speelt hierin een sleutelrol, aangezien zijn verklaring doorslaggevend kan zijn voor de beoordeling van de zaak. Daarnaast moet de financieel adviseur aantonen dat binnen het concern van de familie rechtsgeldige afspraken zijn gemaakt over kruiselingse verrekeningen. Het hof wijst erop dat zonder schriftelijke onderbouwing de juridische geldigheid van dergelijke verrekeningen niet zonder meer kan worden aangenomen.

Wordt vervolgd

De zaak zal worden voortgezet met een nadere bewijslevering, waarbij het aan de financieel adviseur is om duidelijkheid te verschaffen over de herkomst en datering van de VSO. De accountant en de administratieve verwerking van de financiële stromen binnen het concern zullen hierin een centrale rol spelen. Het definitieve oordeel van het hof kan verstrekkende gevolgen hebben, zowel voor de financieel adviseur als voor de aansprakelijkheid van accountants bij het opstellen van cruciale documenten in financiële geschillen.

