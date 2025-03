Visionplanner en PKIsigning introduceren integratie

Met de integratie tussen Visionplanner en PKIsigning stellen accountants sneller een jaarrekening op in Visionplanner Compilation, waarna ze de jaarrekening en bijbehorende documenten kunnen doorzetten naar PKIsigning voor ondertekening door de klant. Na akkoord van de klant ondertekent de accountant weer in Visionplanner.

Accountants die al werken met PKIsigning, bieden hun klanten hiermee de mogelijkheid om documenten in het voor hen vertrouwde PKIsigning te ondertekenen en goed te keuren. Zo kan het accountantskantoor één platform hanteren voor alle soorten documentuitwisselingen met klanten. Zodra de ondertekening is afgerond, wordt het ondertekende document automatisch teruggestuurd naar Visionplanner.

Meer keuzevrijheid

De nieuwe koppeling biedt accountantskantoren verschillende voordelen. Accountants hebben meer keuzevrijheid omdat ze hun klanten kunnen laten ondertekenen in Visionplanner of in PKIsigning. Daarnaast maakt het overzichtelijke dashboard van PKIsigning het voor accountants snel inzichtelijk wat de status is van een ondertekeningsflow, zeker wanneer er meerdere ondertekenaars zijn. Voor ondernemers die al via hun accountant met PKIsigning werken, is het bovendien handig dat ze eenvoudig zonder inloggegevens stukken kunnen ondertekenen.

Minder handmatige acties

De vernieuwde integratie past binnen de bredere visie van Visionplanner om accountantskantoren maximale flexibiliteit te bieden in hun softwarekeuzes. Met een uitgebreid netwerk van API-koppelingen zorgt Visionplanner ervoor dat kantoren kunnen werken met de software die het beste aansluit op hun behoeften.

“Met deze koppeling geven we accountants de vrijheid om klanten te laten ondertekenen in de omgeving die ze al kennen”, zegt John Cohrs, Director of Marketing & Product Management bij Visionplanner. “Dit verlaagt de drempel voor kantoren die al gebruikmaken van PKIsigning om over te stappen naar Visionplanner Compilation en zo te profiteren van onze efficiënte jaarrekeningsoftware.”

Mark Bisschop, Partnermanager bij PKIsigning: “Met deze stap kunnen we kantoren faciliteren in een compleet online proces en het aantal handmatige acties in het afwikkelen van documenten met klanten verminderen.” De integratie is een eerste versie en zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

Wil je meer informatie over deze integratie? Meld je dan aan voor het demo webinar op donderdag 10 april, van 10.00 tot 10.30 uur. Klik hier voor meer info.