Democraten eisen stop op delen belastinggegevens met immigratiediensten

In een brief, medeondertekend door 62 Democratische Congresleden, eisen de volksvertegenwoordigers dat waarnemend IRS-commissaris Melanie Krause en minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem onmiddellijk stoppen met het delen van belastinginformatie met immigratiediensten. Volgens hen wordt deze informatie onrechtmatig gebruikt om immigrantengezinnen te targeten die geen misdaden hebben begaan.

Aanleiding: ontslagen en dataverzoeken

De oproep volgt op berichten in de VS dat functionarissen van het ministerie van Financiën zijn ontslagen omdat ze zich verzetten tegen pogingen van de federale overheid om toegang te krijgen tot gevoelige betalingssystemen. Bovendien zou het Department of Homeland Security (DHS) herhaaldelijk hebben verzocht om belastinginformatie, zoals adressen en belastingnummers, met als doel grootschalige immigratiehandhaving. Dit zou volgens de Democraten een ernstige politisering van de Amerikaanse belastingdienst betekenen en een schending zijn van fundamentele privacyrechten.

Schending van belastingwetten

In hun brief benadrukken de Democraten dat de Amerikaanse belastingwet strikte vertrouwelijkheid garandeert voor belastinginformatie. Hoewel er uitzonderingen zijn voor bepaalde strafrechtelijke onderzoeken, staat de wet niet toe dat belastinggegevens worden gebruikt voor civiele immigratiehandhaving. Dit principe is jarenlang gerespecteerd door de IRS, die eerder zelf waarschuwde dat het vrijgeven van belastinggegevens aan immigratiediensten het vertrouwen in het belastingstelsel zou ondermijnen.

Impact: belastingontwijking en economische gevolgen

De Congresleden waarschuwen dat deze praktijken ervoor kunnen zorgen dat immigranten bang worden om belastingaangifte te doen. Dit kan leiden tot lagere belastinginkomsten, wat gevolgen heeft voor essentiële overheidsdiensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en rampenbestrijding. Bovendien kan een dalende belastingmoraal resulteren in een grotere informele economie, waardoor de financiële lasten op Amerikaanse burgers toenemen.

“De IRS heeft altijd volgehouden dat belastingnaleving moet worden gestimuleerd door middel van vertrouwelijkheidsbescherming. Elke afwijking van dit leidende principe brengt het risico met zich mee dat het publieke vertrouwen wordt ondermijnd en belastingbetalers worden ontmoedigd om aan hun verplichtingen te voldoen,” schrijven de leden in de brief. “Als immigranten vrezen dat het indienen van belastingaangiften hen kan blootstellen aan deportatie, zullen velen ervoor kiezen geen aangifte te doen. Dit verlaagt de federale inkomsten die bijdragen aan de financiering van openbare scholen, gezondheidszorg en rampenbestrijding voor Amerikanen, terwijl het middelen verschuift naar de informele economie.”

De Democraten eisen dat de IRS en DHS opheldering geven over hun beleid en openbaar maken of belastinggegevens zijn gedeeld voor immigratiehandhaving. Ze dringen er bij de IRS op aan om de privacy van belastingbetalers te blijven beschermen en te voorkomen dat belastinginformatie wordt misbruikt voor politieke doeleinden.

De volledige brief van de Democraten is hier te vinden.