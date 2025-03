Big Four verwijt Amerikaanse fiscus willekeur in zaak Coca-Cola 

De accountantsreuzen, die samen het merendeel van Amerika’s multinationals adviseren, beschuldigen de IRS van willekeurig en inconsequent beleid die het vertrouwen in het Amerikaanse belastingstelsel dreigt te ondermijnen. Het conflict draait om de verdeling van winsten tussen Coca-Cola’s internationale dochterbedrijven. Deze transfer pricing-constructies werden jarenlang goedgekeurd door EY, het kantoor dat volgens de Financial Times al sinds 1921 (!) de boeken van Coca-Cola controleert, en ook de IRS ging ermee akkoord.

Breder patroon

In een gezamenlijke verklaring aan het hof van beroep in Atlanta ondersteunden Deloitte, PwC en KPMG Coca-Cola’s argument dat de IRS onrechtvaardig heeft gehandeld door de belastingbehandeling te wijzigen van betalingen tussen bedrijfsonderdelen die siropen voor de frisdranken produceren. Hoewel zij geen partij zijn in de rechtszaak, schrijven de drie kantoren dat zij “een diepere zorg” hebben dat het optreden van de belastingdienst in deze zaak “deel uitmaakt van een breder patroon van IRS-handhaving die belastingbetalers in het hele land onder druk zet”.

Volgens Deloitte, KPMG en PWC zijn belastingbetalers afhankelijk van consistente IRS-beleidslijnen bij transfer pricing. “Als deze rechtbank de ongerechtvaardigde koerswijzigingen van de IRS niet beteugelt, zullen andere belastingbetalers waarschijnlijk te maken krijgen met vergelijkbare willekeurige en onredelijke behandeling, wat het vertrouwen in de eerlijkheid van het Amerikaanse belastingstelsel verder kan aantasten,” aldus hun verklaring.

Coca-Cola betaalde al $6 miljard nadat het bedrijf het eerste deel van de juridische strijd tegen de IRS verloor. Dit ging over de belastingjaren 2007 tot en met 2009. Aandeelhouders heeft het frisdrankconcern verzekerd dat het vertrouwen houdt in een succesvol beroep en teruggave van het bedrag. Mocht Coca-Cola verliezen en de nieuwe aanpak van de IRS voor transfer pricing worden bekrachtigd, dan schat het bedrijf dat het nog eens $12 miljard moet betalen voor de periode sinds 2009, plus een hoger tarief in de toekomst.

Mogelijk 18 mrd

Het geschil heeft implicaties voor het bedrijfsleven. Diverse brancheorganisaties, waaronder de invloedrijke US Chamber of Commerce, hebben zich achter Coca-Cola geschaard. Experts wijzen erop dat vergelijkbare spanningen spelen bij andere multinationals zoals Medtronic en Eaton Corp, wat volgens hen wijst op een bredere trend in het Amerikaanse belastingbeleid. De huidige rechtszaak vormt het sluitstuk van een conflict dat al decennia smeult. In 1996 kwam een vergelijkbaar geschil tot een oplossing, waarna Coca-Cola tot 2015 zonder problemen dezelfde winstverdeling hanteerde. De plotselinge koerswijziging van de IRS in 2015 noemt het bedrijf “willekeurig en onredelijk”.

“Als deze IRS-benadering standhoudt, creëren we een systeem van permanente onzekerheid in plaats van samenwerking tussen bedrijven en belastingdiensten,” waarschuwen de Big Four-kantoren in hun verklaring. De uitspraak van het hof wordt later dit jaar verwacht en zal naar verwachting een belangrijke precedentwerking hebben voor toekomstige belastinggeschillen.

Bron: Financial Times