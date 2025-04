Belastingaangifte op schema: ruim 6,7 miljoen aangiften ingediend

“We zijn enorm tevreden met hoe de aangifteperiode verloopt. Er hebben al bijna 200.000 meer mensen aangifte gedaan dan vorig jaar op 1 april. De meeste aangiften komen online of via de aangifteapp binnen”, meldt Steef Cobben, manager inkomstenbelasting bij de Belastingdienst.

Hulp bij aangifte

Voor wie hulp nodig heeft, zijn er diverse ondersteuningsmogelijkheden. De Belastingdienst biedt hulp online, telefonisch, via videobellen en op locatie bij balies en steunpunten. Daarnaast helpen ook bibliotheken en maatschappelijke organisaties kosteloos bij het invullen van de aangifte. Ook de Belastingdienst-bus is beschikbaar op verschillende locaties.

Veelgestelde vragen

Belastingplichtigen hebben vooral vragen over de eigen woning, zorgkosten en hoe de uitkomst van hun aangifte is berekend. Online wordt veel gezocht naar informatie over het doen van aangifte en benodigde documenten. Cobben: “De verschillende vragen zijn herkenbaar. Veel daarvan zijn gemakkelijk te beantwoorden. Tegelijk zien we dat de vragen ook over wat moeilijkere onderwerpen gaan, zoals zorgkosten of een scheiding. Mensen kunnen op allerlei manieren bij ons terecht voor gratis hulp”, aldus Steef Cobben.