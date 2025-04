VVD, D66, CDA en SGP komen met ZZP-initiatiefwet

Impasse

Het gaat allemaal over de ogenschijnlijk simpele vraag: wanneer mag je als zzp’er werken voor een zakelijke opdrachtgever? Het lukt de politiek al meer dan tien jaar niet om deze vraag goed te beantwoorden, met alle gevolgen voor zzp’ers en opdrachtgevers van dien, zo vinden VVD, D66, CDA en SGP.

Belgisch voorbeeld

Ze hebben het initiatief genomen zelf een wet te schrijven. Deze is gebaseerd op het Belgische model dat meer kijkt naar de zelfstandige zelf en waarbij inbedding van werkzaamheden geen rol speelt. De initiatiefwet introduceert een duidelijk wettelijk toetsingskader met drie toetsen:



1. Zelfstandigentoets: Is iemand echt een zzp’er? Hierbij wordt er gekeken of iemand zich naar buiten toe gedraagt als zelfstandige: heeft iemand meerdere opdrachten? Investeert iemand in eigen bedrijfsmiddelen? Uit iemand zich als zzp’er naar buiten toe?

2. Werkrelatietoets: zijn er belemmeringen om als zzp’er te werken? Werkt iemand uit vrije wil als zzp’er? Heeft iemand een grote mate van vrijheid over de uitvoering van het werk en werktijd/verlof? En is er sprake van hiërarchische controle?

3. Sectoraal rechtsvermoeden: sommigen sectoren hebben een hoger risico op schijnzelfstandigheid. Daarvoor kunnen sectoren zelf afspraken maken om misstanden aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van arbeidsmigranten die werken in constructies als zzp’ers.

Erkenning

Deze wet verankert de positie van zelfstandigen in de wet. Zzp’ers krijgen daarmee de erkenning die ze verdienen, aldus de vier partijen. Daar staat tegenover dat zij wel een voorziening moeten hebben tegen het risico van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en pensionering. Zelfstandigen hebben daarbij zelf de keuzevrijheid om die voorziening in te vullen. Vrijheid om te werken als zzp’er, rechtszekerheid voor opdrachtgevers en betere sociale bescherming gaan hand in hand in dit wetsvoorstel.

Commissie

Tot slot komt er een aparte commissie die collectief kan helpen bij het beoordelen van het toetsingskader. Deze beoordelingen dienen als voorbeeld en zijn bindend voor de handhavende instanties zoals de Belastingdienst.



Lees hier de volledige wet: https://lnkd.in/eiTsjgGa