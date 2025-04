Visionplanner brengt dit voorjaar innovaties en verbeteringen

De Visionplanner Lente Boost 2025 laat zien hoe gebruikers met innovaties in alle modules sneller, efficiënter en met meer inzicht kunnen werken.

Vernieuwing

Het afgelopen kwartaal is er gewerkt aan verbeteringen in de volle breedte van de software. AI-assistent VAIA kreeg drie nieuwe functies, waaronder de VAIA Mapper die grootboekrekeningen automatisch koppelt aan de rapportagestructuur van Visionplanner. Ook de modules voor rapporteren, samenstellen en controleren zijn uitgebreid met nieuwe functionaliteit – grotendeels op basis van feedback van gebruikers.

Hoogtepunten uit de Lente Boost

Visionplanner informeert gebruikers elk kwartaal over productupdates via de zogeheten Boosts. Met deze doorlopende innovaties ondersteunt de software accountants, adviseurs en ondernemers bij sneller inzicht, optimale werkprocessen, betrouwbare rapportages en effectief advies.

AI-assistent VAIA kreeg drie nieuwe functies die handmatig werk van gebruikers overnemen. De grootste mijlpaal: de VAIA Mapper, die automatisch grootboekrekeningen koppelt aan de rapportagestructuur van Visionplanner. Dat bespaart de gebruiker tijd tijdens het doen van administratie. Daarnaast maakt VAIA nu zelfstandig nieuwe dossiers aan op basis van voorgaande jaren en signaleert de AI-assistent automatisch ontbrekende gegevens op de klantenkaart.

In Visionplanner Core werk je consolidaties in één keer bij vanuit het consolidatie-overzicht. Een veelgevraagde verbetering, die het proces behoorlijk versnelt en vereenvoudigt. Je hoeft niet langer elke administratie afzonderlijk te openen – met één actie werk je de hele consolidatie bij. Ook is er een nieuwe koppeling gemaakt met Afas SB, is het doorzoomen naar mutaties in auditfiles nu mogelijk en kies je je eigen kleuren met het nieuwe kleurenpalet.

Compilation First Edition ondersteunt nu ook jaarrekeningen voor (middel)grote zorginstellingen conform de WTZA-richtlijnen. Daarmee stel je de jaarverantwoording volledig in Visionplanner op – op tijd (vóór de deadline van 31 mei) en in lijn met de eisen van het Ministerie van VWS. Verder heb je nu de optie om het vergelijkend boekjaar te verbergen, wat handig is bij een eerste boekjaar voor een netter financieel verslag.

In Visionplanner Insights kun je nu ook bulkbewerkingen uitvoeren voor administraties met afwijkende boekjaren. Dat bespaart tijd bij klanten die bijvoorbeeld werken met een gebroken boekjaar of 13 perioden. Visionplanner Compilation kreeg een OKB-rol, waarmee je de Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling uitvoert in het dossier zelf. En in Visionplanner Audit zorgen drie nieuwe functies voor meer overzicht en flexibiliteit. Denk aan een nieuw overzichtsscherm en het toevoegen van eigen controleprogramma’s. Wil je alle details? Lees snel de volledige Visionplanner Lente Boost.

Software die echt een verschil maakt

Joris Joppe, managing director bij Visionplanner, kijkt trots naar de nieuwste ontwikkelingen in de software: “Ik ben enorm blij met de nieuwe AI features die we hebben toegevoegd aan VAIA. Hiermee laten we zien dat AI tastbare voordelen biedt aan gebruikers, zoals tijdwinst en gemak. Ook de verbeteringen in consolidatieprocessen zorgen voor meer inzicht en efficiëntie, vooral bij complexere jaarrekeningen. En wat ons betreft zit er nog veel meer in het vat. Door onze software continu te vernieuwen en verbeteren, zien we dat steeds meer kantoren de overstap maken naar bijvoorbeeld Visionplanner Compilation, met inmiddels een groei van 10% per maand. Die groei laat zien dat onze aanpak werkt: samen met gebruikers bouwen aan software die écht een verschil maakt.”

Meld je aan voor de webinar en lunch!

Op dinsdag 15 april organiseert Visionplanner een Lunch & Learn webinar waarin alle vernieuwingen kort en krachtig worden toegelicht. Deelnemers ontvangen een Thuisbezorgd-voucher voor een gratis lunch. Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen en zijn er demonstraties van de nieuwe functies.

Meld je aan voor het Lunch & Learn webinar