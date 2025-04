Joanknecht grote winnaar eerste AV-padeltoernooi

Op vrijdag 11 april is bij Peakz in Apeldoorn het eerste AV-padeltoernooi gehouden. Joanknecht ging met twee van de drie te vergeven prijzen naar huis.

Het allereerste padeltoernooi van Accountancy Vanmorgen werd gesponsord door Fiscount en Caseware en georganiseerd door Mees Rouwendal van Accountancy Vanmorgen. Voor het toernooi hadden zich 31 teams aangemeld, waarvan vier teams in de categorie ‘advanced’, 14 teams in de groep ‘intermediate’ en 13 teams in de laatste categorie ‘beginner’.

Branchebreed deelnemersveld

Deelnemende accountantskantoren waren onder meer Flynth, Joanknecht, RSM, Boon, Axis, Mulderij & Partners, RA12, DDJ de cijfers voorbij, Newtone, Wey & Fields Group, BGH en uiteraard de teams van Caseware, AV en Fiscount. Bij de hoogste klasse gingen Tim en Bas Sanders van Joanknecht uit Eindhoven er met de trofee vandoor (zie foto). Hun collega’s Tim Kuipers en Rinke Pennings legden beslag op de eerste prijs bij de intermediate-teams. Team Axis1, met Christian Pos en Martin Blom, veroverde de titel in de beginnersklasse.

De winnaars kregen een beker in de vorm van een dikke duim omhoog. Bovendien gingen alle deelnemers naar huis met een set ballen, een bidon en een zweetband. Aan het bijvullen van de energie is ook gedacht: tussendoor werden borrelhapjes geserveerd en de dag werd afgesloten met een gezellige barbecue.

Winnaars intermediate Winnaars beginners Winnaars advanced