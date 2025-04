Voorjaarsnota 2025: fiscale regeling voor medewerkersparticipatie

Fiscale regeling aandelenopties

Een van de meest opvallende voorstellen uit de voorjaarsnota is de aangekondigde nieuwe fiscale regeling voor medewerkersparticipatie, specifiek gericht op startups en scale-ups. Het kabinet beoogt met de maatregel het vestigingsklimaat voor innovatieve groeibedrijven fundamenteel te verbeteren.

Met de nieuwe fiscale regeling maakt het kabinet het voor medewerkers aantrekkelijker om naast hun salaris met aandelenopties mee te delen in de groei van het bedrijf. De fiscale regeling voor medewerkersparticipatie is opgenomen in de Voorjaarsnota 2025 van het kabinet op voorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken (EZ) en staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane).

Nederlandse startups en scale-ups kunnen vaak geen internationaal concurrerende arbeidsvoorwaarden bieden, constateert het kabinet. Daardoor kunnen zij talent minder goed aantrekken en behouden. Ook belemmert dit verdere opschaling. In het voorstel voor de nieuwe fiscale regeling wordt de belastingheffing voor medewerkers van startups en scale-ups op twee onderdelen gewijzigd: het belastingtarief voor aandelenopties en het moment van de heffing van de belasting. Uit internationaal vergelijkend onderzoek is gebleken dat Nederland op deze punten nu nog uit de pas loopt.

Medewerkers van startups en scale-ups gaan minder belasting betalen over hun aandelenopties. In plaats van het hoge tarief van 49,5% in box 1, betalen ze straks effectief maximaal 32,17%. Ook gaan zij pas belasting betalen als zij hun aandelen verkopen. Op dit moment moet dat al op het moment dat de aandelen verhandelbaar worden. Het voorstel voor deze fiscale regeling wordt nu verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2027.

Lastenverdeling: ondernemers ‘maximaal ontzien’

Minister Beljaarts (EZK) benadrukt dat ondernemers dit jaar niet de sluitpost van de begroting zijn geweest: “Ik ben er trots op dat de lastenverlichtingen die het kabinet eerder heeft doorgevoerd stand hebben gehouden. De bon is dit jaar nagenoeg níét bij de ondernemers komen te liggen, terwijl dat in het verleden regelmatig wel zo was. We hebben ondernemers nu maximaal ontzien, zodat zij kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dit is goed voor onze economie en ons verdienvermogen.”

Inkomsten en uitgaven

Het kabinet houdt vast aan de vastgestelde financiële kaders en het trendmatig begrotingsbeleid. Tegelijkertijd worden er investeringen gedaan. In de voorjaarsnota dekt het kabinet tegenvallers en zitten investeringen en ombuigingen. Zo zijn tegenvallers op onder andere asiel, de EU-afdrachten en de arbeidsongeschiktheid (WIA) verwerkt. Daarnaast investeert het kabinet in defensie (€ 1,2 miljard structureel) en weerbaarheid. Ook draait het de eerdere bezuiniging op kinderopvang terug. Verder wordt de huurtoeslag verhoogd en krijgen gemeenten de komende jaren extra geld. De Nedersaksenlijn en een aantal andere prioritaire infrastructuurprojecten in Noord-Nederland worden gerealiseerd, gedekt uit de reservering voor de Lelylijn.

Het kabinet kiest voor ingrepen in de sociale zekerheid (WW en het kindgebonden budget), in de kosten voor geneesmiddelen en het beheersbaar maken van jeugdzorg. Daar bovenop wordt Rijksbreed een rem gezet op de groei van de overheidsuitgaven door het deels inhouden van de prijsbijstelling.

Het kabinet heeft besloten om de energiebelasting te verlagen en trekt daarvoor in de jaren 2026 tot en met 2028 € 200 miljoen per jaar uit. De verhoging van de btw op cultuur, media en sport wordt definitief geschrapt. Dit wordt betaald door de belastingschijven en heffingskortingen binnen de inkomstenbelasting beperkt te compenseren voor de prijsontwikkeling.

Begrotingstekort en staatsschuld

Op basis van de Voorjaarsnota wordt het begrotingstekort (EMU-saldo) voor 2025 geraamd op -2,6% van het bbp, en voor 2026 gaat het om een tekort van -3%. De staatsschuld (EMU-schuld) komt dit jaar naar verwachting uit op 45,2% bbp en in 2026 op 47,8%, ruim onder de Europese norm van 60% bbp. Daarmee is de voorjaarsnota in lijn met de financiële afspraken die aan het begin van deze kabinetsperiode zijn vastgesteld.

Voorjaarsnota 2025

Zie ook: