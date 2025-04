Veel ondernemers controleren nooit eigen gegevens in handelsregister

42% van de ondernemers controleert zelden of nooit hun eigen bedrijfsgegevens in het Handelsregister van KVK. Dit terwijl bijna driekwart (71%) van de ondernemers zich wél bewust is van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een juiste en actuele registratie. Slechts 7% van de ondernemers controleert zijn gegevens vaker dan één keer per jaar. 19% doet dit jaarlijks, en ongeveer 27% kijkt alleen bij een wijziging of de registratie nog klopt. Opvallend is dat 42% van de ondernemers niet zeker weet of hun gegevens volledig en correct in het handelsregister staan.

Kan leiden tot problemen

Volgens Marije Hovestad, directeur Dataverstrekkingen bij KVK, zijn de uitkomsten herkenbaar: “Veel ondernemers gaan ervan uit dat hun gegevens in het Handelsregister wel kloppen. Maar in de praktijk blijkt informatie regelmatig verouderd. Denk aan vergeten adreswijzigingen, nieuwe bestuurders die niet zijn doorgegeven, of verouderde contactgegevens. Dit kan leiden tot administratieve fouten, juridische problemen, financiële schade en/of vertraging bij aanvragen of procedures.”

“Niet alleen verouderde bedrijfsgegevens kunnen bij ondernemers voor problemen zorgen. Maar ook een verkeerd ingevulde bedrijfsactiviteit, waar de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) op is gebaseerd, kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld belastingtarieven, het aanvragen van subsidieregelingen, financieringsaanvragen of pensioenpremies”, aldus Hovestad.

Daarnaast wijst Hovestad ook op het belang van betrouwbare gegevens voor externe relaties: “Leveranciers, klanten en opdrachtgevers raadplegen regelmatig het Handelsregister om te kijken met wie ze zakendoen. Het is dus niet alleen wettelijk verplicht om zelf zorg te dragen voor het tijdig en correct doorgeven van wijzigingen, maar ook zakelijk gezien verstandig om je bedrijfsgegevens op orde te houden.”

“We adviseren ondernemers dan ook om zeker jaarlijks hun registratie te controleren en wijzigingen, zoals een nieuw bedrijfsadres of andere activiteiten, binnen een week aan ons door te geven. Dit kan eenvoudig via Mijn KVK”, aldus Hovestad.