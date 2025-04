Al jaren interne zorgen over belastingconstructie Idsinga

In november 2024 trad Idsinga af, officieel niet vanwege zijn zakelijke belangen, maar wel nadat bekend werd dat hij had geïnvesteerd in het algenbedrijf Phycom. Die investering leverde hem via fiscale stimuleringsregelingen mogelijk direct meer op aan belastingvoordeel dan hij zelf inlegde. De betrokken regeling stimuleert milieuvriendelijke investeringen en is bedoeld voor ondernemers.

Uit de documenten blijkt dat al ruim tien jaar ambtenaren, met name bij het ministerie van Financiën en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), vraagtekens zetten bij het gebruik van deze regeling door vermogende particulieren. Toen vorig najaar duidelijk werd dat zelfs de eigen staatssecretaris gebruik had gemaakt van de omstreden regeling, riepen ambtenaren op tot versobering. Die versobering werd eind 2024 ingevoerd door de huidige staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (NSC), die de regeling voor algenproductiesystemen per 1 januari fors aanpaste.

Toch blijkt uit interne communicatie dat het probleem breder is. Niet alleen investeringen in algen, maar ook in andere sectoren wordt de regeling benut voor belastingvoordeel. Van Oostenbruggen erkent dat misbruik relatief eenvoudig kan worden voorkomen, maar kondigde zelf geen nieuwe maatregelen aan. Een eerder initiatief van de oppositie daartoe werd door de coalitie verworpen.

Bron: NOS