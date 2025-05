De Jong & Laan gaat gratis examentrainingen geven

Post-masterstudenten kunnen op vrijdag 23 mei en woensdag 18 juni terecht bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan in Amsterdam om zich optimaal voor te bereiden op hun examens Externe Verslaggeving en Financial Auditing. Met dit initiatief wil de organisatie bijdragen aan het behoud van jonge professionals in de sector.

Tijdens de trainingen zullen er door de Jong & Laan-partner Jonné de Kimpe en externe accountant Hanneke Kronenberg – beiden tevens docent aan Nyenrode Business Universiteit – twee examenvakken worden behandeld: Financial Auditing en Externe Verslaggeving. “We gaan met elkaar in gesprek over de leerstof en geven toelichting op de meest belangrijke onderwerpen”, licht De Kimpe toe.

Kronenberg: “We weten hoe druk studenten het hebben en hoe lastig het soms is om werk en studie te combineren; daarom maken we de trainingen zo toegankelijk mogelijk. Voor wie moeite heeft met tijd vrijmaken om te studeren, is een vast trainingsmoment een goede stok achter de deur. Herexamen moeten doen zou zonde zijn.”

De Jong & Laan constateert dat de instroom in de accountancysector beperkt is, en de uitstroom relatief groot. ‘Als organisatie voelt de Jong & Laan daarom de verantwoordelijkheid om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun examens, om zo vervolgstappen in de accountancysector toegankelijker en aantrekkelijker te maken.’

Aanmelden voor de examentrainingen kan via www.werkenbijjonglaan.nl.