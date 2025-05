Belastingdienst in 2024: dienstverlening verbeterd, doelstellingen niet overal gehaald

De Belastingdienst heeft in 2024 op meerdere fronten vooruitgang geboekt, zo blijkt uit het jaarverslag. Burgers en bedrijven kregen sneller en beter antwoord op hun vragen. Daarnaast zijn bijna tien miljoen aangiften inkomstenbelasting verwerkt. De afhandeling van bezwaarschriften blijft een aandachtspunt. De achterstand is deels te wijten aan de grote instroom van bezwaren over box 3.

De bereikbaarheid van de BelastingTelefoon steeg van 81,5% naar 87,8%, terwijl ook de webcare – het contact via sociale media – een flinke sprong maakte, van 68,4% naar 91,3%. Van de bezwaarschriften werd slechts 82% binnen de wettelijke termijn behandeld, terwijl de norm op 90% ligt. Ook de betalingsachterstand steeg, mede door de beëindiging van circa 50.000 coronabetalingsregelingen.

Toezicht en fraudebestrijding

Naast dienstverlening blijft handhaving een kernactiviteit. De Belastingdienst rapporteert uitgebreid over de inzet op toezicht en fraudebestrijding. In het programma ‘Verhuld Vermogen’ werd 159.000 uur ingezet, wat leidde tot een opbrengst van bijna € 132 miljoen. Het programma richt zich op het opsporen van verzwegen spaargelden, beleggingen of ander vermogen, vaak in het buitenland.

Ook internationaal wordt samengewerkt. Onder meer via het European Ports Intelligence Programme en het International Anti-Corruption Coordination Centre probeert Nederland een beter beeld te krijgen van financiële facilitators en corruptiepatronen. De Belastingdienst wil de transparantie over toezicht en fraudeaanpak vergroten, maar blijft terughoudend in het overnemen van buitenlandse voorbeelden om ongewenst gedrag niet te normaliseren.

Personeel: eindelijk weer op sterkte

Na jaren van onderbezetting is de personele bezetting bij de Belastingdienst in 2024 terug op het gewenste niveau. Met de instroom van 3.634 fte is de bezettingsgraad gestegen tot circa 100%. De organisatie investeert stevig in het behoud van personeel door middel van loopbaanondersteuning en talentontwikkeling. Toch blijven er zorgen. Tot en met 2028 wordt een uitstroom van zo’n 9.000 fte verwacht door vergrijzing en natuurlijk verloop. Daarnaast ligt het ziekteverzuim met 7,3% aan de hoge kant. Verdere maatregelen om personeel duurzaam inzetbaar te houden blijven daarom noodzakelijk.

Box 3 bedreigt ICT-vernieuwing

De modernisering van de ICT blijft een sleutelpunt. In 2024 is het oude systeem voor motorrijtuigenbelasting vervangen en is de aanbesteding van een nieuw omzetbelastingsysteem afgerond. De uitspraak van de Hoge Raad over box 3 zorgde echter voor een herziening van de ICT-planning. De invoering van de tegenbewijsregeling vergde extra inzet, waardoor andere vernieuwingen zijn uitgesteld. Wel kon de Belastingdienst de inzet op ICT met 8% verhogen ten opzichte van 2023. De focus op digitale systemen is essentieel voor het waarborgen van betrouwbaarheid, snelheid en schaalbaarheid van de belastingprocessen.

Belastingmoraal

In 2024 werd opnieuw een recordbedrag aan belasting- en premieopbrengsten geïnd: € 375 miljard, een stijging van € 23 miljard ten opzichte van 2023. Dat dit grotendeels zonder dwang gebeurt, noemt de Belastingdienst een teken van vertrouwen. De belastingmoraal blijft hoog: burgers en bedrijven vinden het belangrijk om hun fiscale verplichtingen na te komen.

Controle op interne processen

Voor het derde jaar op rij heeft de Belastingdienst een In Control Statement (ICS) afgegeven. De dienst meldt voortgang: risico’s worden beter ingeschat en fiscale beheersing is steviger verankerd. Tegelijkertijd zijn er nog verbeterpunten, onder andere in de toepassing van de AVG en in het inzetten van ‘soft controls’ – zoals leiderschap en cultuur – binnen de organisatie.

Download hier het jaarverslag.