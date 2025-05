Opvolger Warren Buffett: van ‘grijze’ accountant tot gevierd ondernemer

Abel is Canadees en van eenvoudige komaf. Hij groeide op in Edmonton, aan de voet van de Rocky Mountains, en verdiende als jonge knaap bij door lege flessen in te zamelen. Een weinig opvallende jongen, maar wel ijverig. In 1984 behaalde hij aan de universiteit van Alberta zijn bachelor accountancy . Hiermee kon hij een baan krijgen bij accountantskantoor PricewaterhouseCoopers in San Francisco.

Energiebedrijf

In 1992 maakte Abel de overstap naar het geothermische elektriciteitsbedrijf CalEnery, waar hij controller werd. ‘Ik was een accountant die graag in het veld stond’, vertelde hij later. In 1999 fuseerde CallEnergy met MiAmerican Energy. Zo leerde Abel ook Warren Buffett kennen: Buffetts investeringsvehikel Berkshire Hathaway werd meerderheidsaandeelhouder van Abels energiebedrijf, dat verderging onder de naam Berkshire Energy. Abel bouwde het uit tot een gigant van nutsbedrijven, aardgasexploitatie, pijpleidingbedrijven en windenergie. Vorig jaar verdiende Berkshire Energy 3,5 miljard dollar, op een omzet van 26 miljard.

‘Beter’

Abel werd een vertrouweling van Buffett. Al in 2002 omschreef de superbelegger hem als een ‘dealmaker’ en ‘geweldige manager’. Abel werd uiteindelijk verantwoordelijk voor de hele beleggingsportefeuille – minus de verzekeringsactiviteiten – van Berkshire. Sinds 2021 gold Abel als de kroonprins van Buffett. Toen ‘het orakel’ op de laatste aandeelhoudersvergadering werd gevraagd in welk opzicht Abel verschilde van hem, zei Buffett: ‘Hij is beter.’ Net als Buffett kijkt Abel niet zozeer naar de verlies- en winstrekening van een bedrijf, maar wil hij de balans doorgronden. Een balans vertelt hem meer over de toekomst van een bedrijf dan winstcijfers – waar andere aandeelhouders zich op blindstaren.

Bron: De Volkskrant