Economische onzekerheid maakt werknemers honkvaster

Maar liefst 80% van de Nederlandse werkgevers ervaart nog steeds hinder van de aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Vooral mbo’ers met werkervaring in techniek, productie en ICT zijn schaars.

De afname van de spanning is volgens AWVN te verklaren door economische onzekerheid en zorgen over bedrijfssluitingen, met name in de industrie. Dit leidt ertoe dat zowel werkgevers als werknemers voorzichtiger opereren. Werknemers blijken honkvaster, waardoor het verloop afneemt en behoud van personeel iets eenvoudiger wordt.

Toch leidt de krapte tot serieuze problemen op de werkvloer. Vier op de vijf werkgevers melden een toegenomen werkdruk, en bij 30% is sprake van meer ziekteverzuim. Ook moet bij 45% van de bedrijven vaker worden overgewerkt. In 44% van de gevallen komt de kwaliteit van dienstverlening of productie onder druk te staan en één op de vijf bedrijven kan soms niet leveren.

Om het hoofd te bieden aan de personeelstekorten, worden werkgevers creatiever. Naast financiële prikkels zoals aanbrengpremies en externe inhuur, zetten veel organisaties in op anders organiseren van werkprocessen, het vragen van deeltijders om meer uren te maken en het aantrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt vaker een beroep gedaan op AOW-gerechtigden en pensioengerechtigden.

AWVN roept werkgevers op anders te kijken naar werk, functies kritisch te herzien en technologische innovaties in te zetten. Van de overheid vraagt de vereniging om meer te investeren in een leven lang ontwikkelen en het aantrekkelijker maken van meer werken. Alleen zo kan de vicieuze cirkel van tekorten en overbelasting worden doorbroken.