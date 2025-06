‘Accountant’ blijkt zich al jaren ten onrechte als accountant voor te doen

De eigenaar van Accountant Plus in Barendrecht presenteert zich al jarenlang als (AA) accountant, terwijl ze ondertussen nooit in het register als zodanig stond ingeschreven. Ook haar ‘accountantskantoor’ is bij de NBA niet bekend, laat de beroepsorganisatie desgevraagd weten.

Accountant Plus is een klein kantoor dat volgens de eigen website al sinds 2016 actief is. In dat jaar werd het bedrijf inderdaad ook onder die naam ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Naast Accountant Plus registreerde eigenaar Isa Lahlou nog enkele andere handelsnamen waar het woord ‘accountant’ in voorkomt. Lahlou zelf claimt bovendien al enige jaren accountant te zijn, terwijl ze die benaming helemaal niet mag gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Accountancy Vanmorgen. Zowel tegenover klanten als op LinkedIn doet de kantooreigenaar het ten onrechte voorkomen alsof ze de AA-titel heeft behaald.

Niet ingeschreven, kantoor onbekend

Ook Accountant Plus lijkt zich als gevolg daarvan niet als accountantskantoor te mogen voordoen. Het Zuid-Hollandse kantoortje is een maatschap, met Lahlou en haar persoonlijke holding Lahlou Management B.V. als enige maten. Volgens de KvK-inschrijving werken er twee personen bij Accountant Plus. Naast de kantooreigenaar lijkt er geen accountant werkzaam te zijn. “Mevrouw Lahlou staat niet ingeschreven in het accountantsregister”, bevestigt een woordvoerder van de NBA desgevraagd. “Accountant Plus is bovendien niet bij ons bekend.” Volgens haar LinkedIn-profiel werkte Lahlou van 2012 tot 2016 als financieel manager bij accountantskantoor Lodder & Co, dat door onderling geruzie uit elkaar viel. Daarna besloot ze met Accountant Plus op eigen benen te gaan staan.

Melding Bureau Economische Handhaving

Wat de NBA betreft zou dat niet zonder gevolgen moeten blijven, laat de woordvoerder van de beroepsorganisatie weten: “Wanneer wij kennis nemen van (mogelijk) onrechtmatig gebruik van de accountantstitel, zoals in de onderhavige situatie het geval lijkt te zijn, dan melden wij dat bij het bureau economische handhaving van de Belastingdienst. Het bureau economische handhaving is namelijk de handhavende autoriteit met betrekking tot onrechtmatig gebruik van de accountantstitel.” Verdere mededelingen daarover kan de NBA niet doen, omdat er geen inzage is in hoe het Bureau Economische Handhaving individuele meldingen afhandelt. Die handhavende instantie doet in het algemeen geen openbare mededelingen over individuele gevallen.

Accountantskantoor?

Hoe zit het dan met het gebruik van de term ‘accountant’ in de bedrijfsnaam van het Barendrechtse kantoor? Als een accountant in loondienst of op zzp-basis werkzaam zou zijn bij Accountant Plus, dan zou het kantoor in haar handelsnaam de accountantstitel mogen voeren, onder meer door in die handelsnaam de term ‘accountantskantoor’ op te nemen. “Bij ons is echter geen accountant bekend die in loondienst of op zzp-basis bij Accountant Plus werkzaam is”, laat de NBA weten. “Dergelijke informatie ontvangen we grotendeels van onze leden zelf. Het is daarom niet uit te sluiten dat er wel een accountant bij Accountant Plus is aangesloten, maar heeft nagelaten dat te melden.”

Kort geding

Over de dienstverlening van Accountant Plus lijkt overigens ook bepaald niet iedereen tevreden. Op internet zijn verschillende zeer negatieve recensies te vinden van mensen die aangeven klant te zijn geweest. Daarbij gaat het om klachten over onbereikbaarheid en gebrekkige dienstverlening, waardoor klanten ook problemen bij de Belastingdienst zouden hebben gekregen. Die beweringen zijn echter niet onafhankelijk te verifiëren.

Wel is duidelijk dat bij de rechtbank Rotterdam onlangs een kort geding diende dat een klant aanspande tegen Accountant Plus. Het kantoor zou de loonadministratie van de klant verzorgen, maar volgens de klant werden verschillende stukken, zoals jaaropgaven en loonstroken, nooit verstrekt. Daarom vroeg de klant aan de voorzieningenrechter om het kantoor te veroordelen tot het verstrekken van de ontbrekende stukken, onder oplegging van een dwangsom. Eigenaar Lahlou kwam bij de zitting niet opdagen. In de zaak wordt op korte termijn een vonnis bij verstek verwacht.

Accountancy Vanmorgen vroeg Isa Lahlou om een reactie. Ze heeft daar geen gebruik van gemaakt.