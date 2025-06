Van inzicht naar impact: benut je groeipotentieel

Ze willen actief meedenken, kansen signaleren en hun klanten vooruithelpen met strategisch advies dat echt waarde toevoegt. Het doel: méér klantwaarde leveren, de adviesrol versterken en de organisatie toekomstbestendig maken.

Toch roept dat bij veel kantoren de vraag op: waar beginnen we? Hoe krijgen we scherp waar we nu staan als kantoor? En hoe bepalen we samen met ons team welke stappen nodig zijn om die ambities te realiseren?

Begin bij bewustwording: waar sta je nu?

Ieder kantoor dat wil groeien, begint bij inzicht. Door samen met je team te onderzoeken waar jullie nu staan, krijg je zicht op wat goed gaat en waar kansen blijven liggen. Welke processen zijn sterk? Waar kan het efficiënter? En: welke talenten, ideeën of initiatieven zitten al in het team, maar worden nog onvoldoende benut?

Deze gezamenlijke reflectie levert niet alleen waardevolle inzichten op, maar creëert ook draagvlak en eigenaarschap. Als het team begrijpt waar het kantoor staat én waarom verandering nodig is, ontstaat er energie om samen in beweging te komen. Dit is de basis voor échte groei, van binnenuit.

Kijk vooruit: waar wil je naartoe?

Zodra de huidige situatie helder is, kun je als team het vizier richten op de toekomst. Wat voor organisatie willen jullie over twee of drie jaar zijn? Welke rol willen jullie spelen in het leven en de business van klanten? Hoe ziet een toekomstbestendig kantoor eruit dat ook morgen nog relevant is?

Dit soort vragen gaan verder dan strategie. Ze raken aan cultuur, identiteit en mindset. De stap naar proactief adviseren vraagt lef, nieuwsgierigheid en de bereidheid om met een frisse blik naar de eigen rol te kijken. Teams die hierin samen optrekken, maken het verschil. Kantoren die deze ambitie concreet maken, lopen aantoonbaar voor op collega’s die blijven hangen in de comfortzone.

Breng de gap in kaart: wat is er nodig om daar te komen?

Als je weet waar je staat en waar je naartoe wilt, kun je samen het gat ertussen analyseren. Welke blokkades houden jullie nog tegen? Wat zijn de hefbomen met de grootste impact? En welke stappen zijn nú nodig?

Een goede gap-analyse geeft richting én rust. Je hoeft niet alles tegelijk te veranderen, maar kunt slimme keuzes maken die passen bij jullie ambitie en tempo. Het maakt duidelijk: echte groei draait niet alleen om processen en systemen, maar vooral om mensen. Daar zit het verschil en daar begint de beweging.

Wat ik in de praktijk zie

Mijn ervaring leert: veel kantoren hebben meer in huis dan ze denken. De kennis, vaardigheden en klantrelaties zijn er vaak al. Wat ontbreekt, is een gestructureerd gesprek om dat potentieel zichtbaar te maken en gericht te benutten. Daarom werk ik met praktische, visuele en interactieve tools. Een voorbeeld is de OHM Ontwikkeltrap. Dit instrument helpt kantoren om samen met hun team in kaart te brengen waar ze staan, welke kansen er liggen en welke concrete acties hen dichter bij hun doelen brengen. Niet als extern oordeel, maar als uitnodiging tot ontwikkeling.

De kracht? Kantoren geven terug dat deze aanpak niet alleen inzichten oplevert, maar ook motivatie, teamgevoel en een gezamenlijke taal voor verandering.

De sleutel tot groei ligt in je team

De weg van inzicht naar impact vraagt scherpe analyses en bewuste keuzes. Maar vooral: mensen die samen willen groeien. De transitie naar een proactieve adviesorganisatie is geen technische exercitie, maar een collectieve beweging van ontwikkeling, vertrouwen en samenwerking.

En juist daar ligt het grootste groeipotentieel. Niet in een spreadsheet, maar bij de mensen die er elke dag opnieuw het verschil maken.

Sandra Ohm is transformatiespecialist voor toekomstgerichte accountantskantoren en de drijvende kracht achter OHM Advies.