Gebruik tweestapsverificatie in bedrijven meer dan verdubbeld sinds 2017

Steeds meer Nederlandse bedrijven nemen maatregelen om de digitale veiligheid van hun systemen, websites en apps te verbeteren. Het gebruik van tweestapsverificatie – ook wel tweefactorauthenticatie – is in zeven jaar tijd flink toegenomen: van 26 procent in 2017 naar 61 procent in 2024.

Dat blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2024 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Tweestapsverificatie is een inlogmethode waarbij gebruikers naast een wachtwoord ook een unieke code moeten invoeren die telkens verandert. Die code wordt bijvoorbeeld via sms, een app of een apart apparaatje verstrekt. Ook het gebruik van een wachtwoordbeleid is toegenomen: 72 procent van de bedrijven hanteerde in 2024 een dergelijk beleid, tegenover 57 procent in 2017.

Grote bedrijven lopen voorop, kleine bedrijven halen in

Vooral grote bedrijven nemen maatregelen om veilig in te loggen. In 2024 gebruikte 97 procent van de bedrijven met 250 of meer werknemers tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven (2 tot 10 werknemers) lag dat percentage op 57 procent.

Toch is de inhaalslag bij kleinere bedrijven duidelijk zichtbaar: zo verdubbelde bij middelgrote bedrijven (10 tot 50 werknemers) het gebruik van 2FA van 29 naar 76 procent. Ook een wachtwoordbeleid wordt daar vaker toegepast, met een stijging van 64 naar 80 procent sinds 2017.

Minder cyberincidenten dankzij betere beveiliging

De toename van digitale veiligheidsmaatregelen lijkt effect te hebben: het aantal bedrijven dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van een cyberaanval is gedaald. In 2017 meldde bijna 40 procent van de grote bedrijven (250+ werknemers) een incident door een aanval van buitenaf; in 2024 was dat nog 16 procent. Ook bij kleinere bedrijven is een dalende trend zichtbaar.