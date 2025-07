GBNed analyseert weer software voor externe verslaggeving, audit en interne rapportage

Externe verslaggeving

Externe verslaggeving is het gehele proces om externe belanghebbenden van een organisatie (meestal aangeduid als ‘stakeholders’) inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. Dit geheel wordt aangeduid als ‘financial accounting’ als tegenhanger van het begrip ‘management accounting’ dat juist is gericht op interne rapportages.

Verreweg de bekendste vorm van externe verslaggeving is het opstellen van de jaarrekening – als onderdeel van de jaarstukken – , waarvan het resultaat uiteindelijk gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel. Deponeringsstukken genoemd. Vaak weer als afgeleide van de jaarrekening voor intern gebruik, aangeduid als inrichtingsjaarrekening.

Andere soorten van externe verslaggeving zijn de aangifte inkomsten- en vennootschaps-belasting, kredietrapportage aan de bank en statistiekinformatie aan het CBS. Gericht op multinationale ondernemingen noemen we de Country-by-Country reporting en gericht op platformexploitanten DAC7 én DAC8. En in deze uitgave besteden we ook aandacht aan duurzaamheidsrapportages en dan met name gericht op beschikbare software daarvoor.

Auditfunctie

Bij (verantwoordings)rapportages, zoals een te deponeren jaarrekening aan de Kamers van Koophandel of het verstrekken van een kredietrapportage aan een bank wordt een zekere mate van kwaliteitsborging verwacht. Zo speelt voor informatieverschaffing aan de Belastingdienst Horizontaal Toezicht (HT) een rol. De Belastingdienst vertrouwt als het ware op de rapportages, zoals opgesteld door een intermediair (dat gaat dan om aangiftes, zoals voor de BTW, Loonheffing en VPB). In alle gevallen is het essentieel dat een intermediair de uitgevoerde werkzaamheden om te komen tot een rapportage moet kunnen verantwoorden. Voor dit laatste is audit software op de markt. We hebben het dan over de audit werkzaamheden door accountants en administratiekantoren, waarbij ingegaan wordt op werkprogramma’s, digitaal dossierbeheer en data-analyse voor samenstellen en controle.

Interne rapportage

Interne rapportage wordt internationaal aangeduid als “Financial Planning and Analysis” (FP&A) dat is onderverdeeld naar:

Business Intelligence (BI); Corporate Performance Management’ (CPM).

Voor dit rapport wordt BI beschouwd als containerbegrip voor het opvragen van informatie uit gegevenspakhuizen (data warehouses) en is verder onderverdeeld naar:

Analyses;

Reporting;

Dashboards;

Self Service BI;

Data ontsluiten en data warehouse

Data storytelling.

CPM is het bewaken en beheren van de financiële prestaties van een bedrijf.

We hebben CPM daartoe onderverdeeld naar:

Budgettering; Planning; liquiditeit, resultaten en personeel. Forecasting; Consolidatie; Kostprijscalculatie;

Consolidatie, Fast close en Workflow kunnen ook beschouwd worden als onderdeel van CPM. Voor dit rapport behandelen we deze onderwerpen apart omdat we ze breder zien dan alleen CPM.

