Klimaatinvesteringen in Nederland bijna verdubbeld in vier jaar tijd

Nederland heeft in 2023 bijna 41 miljard euro geïnvesteerd in het beperken van klimaatverandering. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019, toen er voor 23 miljard werd geïnvesteerd. De sterkste groei zat in de aanschaf van volledig elektrische en hybride personenauto’s.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van nieuwe Europese richtlijnen voor het meten van klimaatinvesteringen.

Van de totale investeringen ging het grootste deel – ruim 18 miljard euro – naar klimaatvriendelijk transport. De sterkste groei zat in de aanschaf van volledig elektrische en hybride personenauto’s: huishoudens en bedrijven investeerden hier samen 12,2 miljard euro in. Ook goederenvervoer over het spoor en via de binnenvaart groeide als alternatief voor weg- en luchtvervoer.

In de productie van hernieuwbare energie werd ruim 10 miljard euro geïnvesteerd. Daarbinnen is zonne-energie het grootst, goed voor 4,6 miljard euro, gevolgd door windenergie (2,7 miljard) en warmtepompen (2,1 miljard). De investeringen in zonne-energie zijn over de periode 2019–2023 het hardst gegroeid, al vlakte de groei vorig jaar iets af.

De overgang naar hernieuwbare energiebronnen zorgt ook voor toenemende druk op het elektriciteitsnetwerk. De investeringen daarin stegen van 2,8 miljard euro in 2019 naar 5,9 miljard euro in 2023. Ondanks de noodzaak om energieverbruik efficiënter te maken, stegen de investeringen in bijvoorbeeld woningisolatie en efficiëntere productieprocessen slechts licht.

Huishoudens waren in 2023 verantwoordelijk voor ruim 30 procent van de klimaatgerelateerde investeringen. Zij investeerden vooral in elektrische auto’s, zonnepanelen, warmtepompen en het isoleren van hun woning. Bedrijven namen 64 procent van de investeringen voor hun rekening. De overheid speelt een kleinere rol als directe investeerder, maar is belangrijk via subsidieregelingen die duurzame keuzes van burgers en bedrijven stimuleren.

Volgens het CBS onderstrepen de cijfers hoezeer de energietransitie in de investeringscijfers zichtbaar begint te worden, maar ook dat verdere groei nodig is om de klimaatdoelen te halen.