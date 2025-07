Visionplanner breidt software uit met AI, betere consolidatie en zorgfunctionaliteit

AI en audit: samenwerking en controle in één systeem

Eén van de opvallende verbeteringen is dat Visionplanner Audit nu ook in het Engels beschikbaar is. Dit maakt het eenvoudiger om samen te werken met buitenlandse collega’s of auditteams en kan helpen bij het aantrekken van internationale professionals. Binnen Audit is bovendien een zogeheten audit trail toegevoegd, waarin per formulier zichtbaar is wie welke aanpassing heeft gedaan. Dat komt de transparantie en het reviewproces ten goede.

Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie is het platform verder uitgebreid. VAIA, de AI-assistent van Visionplanner, genereert nu automatisch een kasstroomoverzicht op basis van de beschikbare data. Dit helpt accountants en adviseurs om sneller financiële analyses te maken en hun klanten hierover beter te adviseren.

Automatisch koppelen met VAIA Mapper

Een andere ontwikkeling die goed ontvangen wordt, is de VAIA Mapper. Deze functionaliteit koppelt grootboekrekeningen automatisch aan de rapportagestructuur van Visionplanner. Vooral bij afwijkende administraties levert dit direct tijdwinst op, doordat handmatig werk wordt verminderd en de kwaliteit van de rapportages verbetert.

Jaarrekeningen nu ook voor zorginstellingen

Visionplanner heeft ook de ondersteuning voor de zorgsector uitgebreid. Gebruikers van Visionplanner Compilation kunnen nu jaarrekeningen opstellen volgens de richtlijnen voor zorgaanbieders, inclusief automatische toepassing van de juiste modellen en terminologie. Ook het ROJW-rapport (Resultaat Overige Jaarverantwoording WTZi) is volledig geïntegreerd in het dossier.

Een andere vernieuwing binnen Compilation is dat gebruikers rapporten direct kunnen ondertekenen in de applicatie zelf, zonder extra verificatiestap via e-mail. Dat versnelt het proces van dossiervorming en afronding.

Verbeteringen in consolidatie en import

De consolidatiefunctie in Visionplanner is uitgebreid met de mogelijkheid om de consolidatiestaat – inclusief sub-consolidaties en eliminaties – direct te exporteren naar Excel. Daarnaast wordt per entiteit automatisch het aandeel derden weergegeven, wat overzicht en consistentie vergroot.

Ook de importmogelijkheden zijn vergroot: grote auditbestanden tot 2 GB kunnen nu rechtstreeks worden geüpload, en er zijn nieuwe koppelingen met systemen als AFAS SB en Visma.net.

Feedback als fundament

Volgens John Cöhrs, Director of Marketing & Product Management bij Visionplanner, zijn de innovaties mede ontstaan uit directe gebruikersfeedback: “We hebben op 1 juli acht online sessies georganiseerd om met klanten in gesprek te gaan over de nieuwe functies. De positieve reacties tonen aan dat we niet alleen ontwikkelen wat technisch kan, maar vooral wat in de praktijk echt helpt.”

Managing director Joris Joppe ziet de software zich ontwikkelen richting een universeel platform: “We willen het werk van accountants eenvoudiger en waardevoller maken. Het is mooi om te zien dat de sector de meerwaarde van continue innovatie erkent.”

Op de website van Visionplanner is een overzicht te vinden van alle vernieuwingen binnen de Zomer Boost 2025, evenals de opname van een recent webinar waarin de belangrijkste functies worden toegelicht.