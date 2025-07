Minder bedrijven investeren dit jaar in verduurzaming

Het aantal bedrijven dat in 2025 investeert in een klimaatneutrale bedrijfsvoering is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Iets meer dan 64 procent van de bedrijven geeft aan dit jaar te investeren in verduurzaming, terwijl dit in 2024 nog 68 procent was.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de conjunctuurenquête onder bedrijven in de industrie, detailhandel, autohandel en dienstverlening.

De afname is zichtbaar in vrijwel alle sectoren, met name in de dienstverlenende sectoren zoals de informatie- en communicatiesector en de horeca. Hier geven bedrijven het vaakst aan geen investeringen in verduurzaming te doen.

Financiële onzekerheid grootste obstakel

Een ruime meerderheid van de bedrijven, meer dan twee derde, ervaart belemmeringen bij het klimaatneutraal maken van de bedrijfsvoering. Vooral financiële beperkingen – zoals hoge kosten van duurzame alternatieven of beperkte toegang tot financiering – worden genoemd als belangrijkste obstakel. Onzekerheid over de economie of het overheidsbeleid is voor 31 procent van de bedrijven een belangrijke reden om niet te investeren, met name bij het mkb.

Grote bedrijven noemen juist vaker het gebrek aan duurzame alternatieven als grootste belemmering. Andere factoren zoals netcongestie of personeelstekorten worden minder vaak genoemd.

Kleinere bedrijven blijven achter

Vooral het kleinbedrijf (5–50 werknemers) en middenbedrijf (50–250 werknemers) investeren dit jaar minder dan in 2024. Grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) blijven het vaakst investeren in verduurzaming.

Dalende investeringsverwachtingen

Hoewel onder de bedrijven die wél investeren nog altijd meer bedrijven een stijging van hun verduurzamingsbudget verwachten dan een daling, is het optimisme flink afgenomen. Het positieve saldo kwam in juni 2025 uit op 6 procent, tegenover 13 procent een jaar eerder. In sectoren zoals de detailhandel en de vastgoedsector zijn de investeringsverwachtingen het sterkst gedaald. In de autohandel, horeca en overige dienstverlening verwachten bedrijven per saldo zelfs een afname van investeringen.

Ondanks de recente daling namen bedrijven in 2023 nog altijd 64 procent van alle klimaatgerelateerde investeringen voor hun rekening. Tussen 2019 en 2023 is het totale bedrag aan verduurzamingsinvesteringen door bedrijven bijna verdubbeld. Toch wijst de terugval begin 2025 op aanhoudende zorgen over financiering, beleid en economische vooruitzichten.

Bron: CBS