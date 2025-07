Nieuwe mogelijkheden voor deponering van jaarrapportages bij handelsregister

Met ingang van boekjaren die starten op of na 1 januari 2025 zijn ook alle grote en middelgrote rechtspersonen verplicht om hun jaarrapportages elektronisch in te dienen via SBR (Standard Business Reporting). Dit is vastgelegd in het Besluit elektronische deponering handelsregister.

Om deze nieuwe verplichting te faciliteren, is SBR uitgebreid met XHTML met Inline XBRL-markeringen, ook wel bekend als iXBRL. Dit wereldwijde standaardformaat maakt verslaglegging zowel mens- als machineleesbaar en verbetert de toegankelijkheid van jaarrapportages.

Vrijwillige deponering in iXBRL-formaat mogelijk

Sinds februari 2025 kunnen rechtspersonen hun jaarrapportages op vrijwillige basis indienen in het iXBRL-formaat bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Deze rapportages moeten voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de Regelgevende Technische Standaard (RTS) en de Reporting Manual van het SBR-domein Handelsregister. Deze vereisten zijn afgestemd op de Europese vereisten voor elektronische verslaglegging.

Volledige validatie geïmplementeerd

Inmiddels zijn de technische en inhoudelijke validaties in Digipoort en in de backoffice van de KVK geïmplementeerd volgens de vereisten uit de RTS en de Reporting Manual. Dit betekent dat alle technische obstakels zijn weggenomen en rechtspersonen zonder belemmeringen hun jaarrapportage in iXBRL kunnen deponeren.

Eerste iXBRL-deponeringen succesvol uitgevoerd

De eerste jaarrapportages in het iXBRL-formaat zijn inmiddels ook succesvol gedeponeerd. Dit markeert een belangrijke mijlpaal richting een efficiëntere en toegankelijkere verwerking van jaarrapportages, melden de betrokken partijen.

Meer informatie over het deponeren in iXBRL-formaat is te vinden op de websites van SBR en KvK.