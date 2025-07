Boekhouder uit Haastrecht verdacht van grootschalige fraude

De man en zijn 46-jarige echtgenote zouden zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan oplichting en verduistering. Volgens de Fiod boden de verdachten mensen de mogelijkheid om geld uit te lenen in ruil voor aantrekkelijke rendementen. In werkelijkheid zou het geld deels zijn gebruikt om eerdere inleggers uit te betalen, en deels voor eigen privébestedingen.

Honderd slachtoffers

Het stel woonde de afgelopen jaren in Portugal, waar zij in juni zijn aangehouden. Sindsdien zitten zij in voorlopige hechtenis. De slachtoffers zijn volgens een advocaat vooral afkomstig uit de regio: met name uit Haastrecht, Hekendorp, Oudewater en Driebruggen. Het zou gaan om bekenden van de verdachten, waaronder voormalige klanten, vrienden en zakelijke relaties.

Onderzoek loopt nog

Hoeveel geld er precies is verdwenen, is nog niet bekend. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. Op 4 september moeten de verdachten voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een pro-formazitting in Amsterdam.

Bron: AD