Zzp’er geeft meer uit aan vakantie dan aan verzekering arbeidsongeschiktheid

De vergelijkingssite analyseerde cijfers van het CBS, Knab en eerdere andere onderzoeken. Daar kwam uit dat 72% van de zzp’ers meer aan vakantie besteedt dan aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, terwijl meer dan 80% niet verzekerd is bij langdurige uitval door ziekte. “De cijfers laten zien dat ontspanning een duidelijke plek krijgt in het ondernemersleven, maar financiële bescherming veel minder”, zegt Gabriël Baysoy namens Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl. “Het maakt zichtbaar dat risico’s rond inkomen vaak minder aandacht krijgen.”

AOV binnen bereik vakantiebudget

Volgens de analyse gaat 90% van de zzp’ers op vakantie, gedurende gemiddeld drie weken per jaar. Oudere cijfers van ZZP Barometer laten zien dat de uitgaven over het algemeen tussen de € 2.500 en € 5.000 liggen. De gemiddelde AOV-premie ligt tussen de € 1.200 tot € 1.800 per jaar, claimt de vergelijker. Die premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. “Toch is slechts 15,7% van de zelfstandig ondernemers verzekerd via een arbeidsongeschiktheidsverzekering, blijkt uit cijfers van het CBS.”

Daar staan Knab-gegevens tegenover die aangeven dat zzp’ers vrije tijd essentieel vinden om mentaal gezond en productief te blijven. “Tegelijkertijd zegt een grote groep geen oplossing te hebben voor het scenario waarin ze een langere tijd niet kunnen werken. Hoewel kosten vaak als bezwaar worden genoemd, blijkt uit de vergelijking dat een AOV voor veel ondernemers binnen het bereik ligt van hun jaarlijkse vakantiebudget. De vakantie is meestal goed gepland, de verzekering zelden.”

De voorgenomen verplichte AOV voor zelfstandigen zal er – mits het wetsvoorstel wordt aangenomen – op zijn vroegst pas in 2027 ingaan.

Bron: ANP