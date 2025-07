Lijstje | Dit zijn de tien meest gelezen artikelen van juli

De maand is bijna voorbij, welke tien artikelen werden het beste gelezen in juli 2025?



Oud-FIOD’er Douma (105), pensioen na 39 jaar en 4 maanden, liep bonus mis



De FIOD bestaat 80 jaar en blikt terug met een aantal interviews en achtergrondstukken. In één bijdrage komt Dirk Douma aan het woord. Hij is met 105 jaar de oudste nog levende oud-medewerker van de dienst. Met afstand.

Klik hier om het hele artikel te lezen





Waarom goede medewerkers vertrekken (en het bijna nooit aan het salaris ligt)



In onze eerdere artikelen lieten we zien hoe leiderschap in verschillende lagen, van teamleiders tot partners, cruciaal is voor een florerend kantoor. We bespraken waarom vakinhoudelijke toppers niet vanzelf goede managers zijn, hoe micromanagement groei remt en waarom eilandjes in de top je hele organisatie laten wankelen.

Klik hier om het hele artikel te lezen





Hoge Raad: niet-verhuurde woning blijft buiten ongerealiseerde waardeverandering box 3



De Hoge Raad bevestigt in een recente uitspraak het uitgangspunt dat ongerealiseerde waardeveranderingen meetellen voor de heffing in box 3. Een niet-verhuurde buitenlandse woning valt daar niet onder.

Klik hier om het hele artikel te lezen





Wet tegenbewijsregeling box 3 van kracht



De Wet tegenbewijsregeling box 3 is officieel in werking getreden.

Klik hier om het hele artikel te lezen.





Fiscus werkt box 3-standpunten bij wegens tegenbewijsregeling



De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst van de Belastingdienst heeft in verband met het in werking treden van de Wet tegenbewijsregeling box 3 diverse standpunten geactualiseerd.

Klik hier om het hele artikel te lezen





Nederlander houdt relatief veel over van salaris, Frankrijk levert het meeste in



Werknemers in Nederland behoren tot de Europese top als het gaat om koopkracht en Fransen leveren het meeste in, dat blijkt uit een onderzoek van de Frans-Belgische denktank Molinari in samenwerking met accountantskantoor EY.

Klik hier om het hele artikel te lezen





Box 3 in 2028: het wordt voor de belegger niet beter



Als gevolg van de financiele crisis in 2008 is de forfaitaire rendementsheffing in box 3 onder vuur komen te liggen. Er werd belasting geheven over een forfaitair (denkbeeldig) rendement van 4%, terwijl iedere belegger de waarde van zijn aandelen en vastgoed enorm zag dalen. Door een dalende rente kwam het herstel voor deze beleggers weer op gang. Dat gold niet voor het rendement van de spaarders.

Klik hier om het hele artikel te lezen





Fiscus gaat brieven sturen over box 3-herstel



Op 8 juli 2025 heeft de Eerste Kamer de Wet tegenbewijsregeling box 3 aangenomen. De Belastingdienst begint volgende week met het box 3-herstel op basis van het werkelijk rendement.

Klik hier om het hele artikel te lezen





Pensionado’s bijten in het stof met klacht tegen accountant om jaarrekening ABP



Andere pensioenregels kunnen een accountant niet worden tegengeworpen. Zo zou je de uitspraak van de Accountantskamer kunnen samenvatten over een klacht die twee gepensioneerden van ABP hadden ingediend.

Klik hier om het hele artikel te lezen





Wet tegenbewijsregeling box 3 aangenomen door Eerste Kamer



De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet tegenbewijsregeling box 3. Het wetsvoorstel, dat voorziet in een tijdelijke regeling voor rechtsherstel in de vermogensrendementsheffing, werd aangenomen met steun van een meerderheid van de senaat, ondanks aanhoudende zorgen over uitvoerbaarheid, rechtvaardigheid en juridische houdbaarheid.

Klik hier om het hele artikel te lezen