Rechter: naheffingen en boetes fiscus voor Sanderink blijven in stand

De rechtbank heeft multimiljonair Gerard Sanderink in het ongelijk gesteld in een zaak over naheffingen en verzuimboetes voor zijn persoonlijke vennootschap. De Belastingdienst had over de maanden juni, juli en augustus 2023 loonheffingen nageheven en boetes opgelegd, samen goed voor circa €30.000.

Sanderink betoogde dat hij in die periode geen loon had ontvangen, maar de rechter achtte dat onvoldoende onderbouwd. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant dat Quote wist te achterhalen.

De zaak speelde in een turbulente periode waarin Sanderink in Duitsland verbleef, samen met zijn echtgenote en zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek. Hij had kort daarvoor het bestuur over zijn bedrijven Centric en Strukton verloren en was verwikkeld in langdurige juridische geschillen met zijn ex-partner Brigitte van Egten.

Sanderink had dus veel tegelijk aan zijn hoofd en betaalde wellicht daarom de fiscus niet. Die legde Sanderinks gelijknamige BV daarop een naheffing loonbelasting en verzuimboetes op. Toch ging Sanderink daar tegen in beroep.

Omkering en verzwaring van de bewijslast

Volgens de rechtbank heeft Sanderink voor de betreffende maanden niet tijdig aangifte loonheffingen gedaan en ook niet op tijd betaald. Daarmee is sprake van het niet doen van de vereiste aangifte, wat leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast (art. 27e AWR). Het argument dat hij dacht dat een voormalige gemachtigde de aangiften had verzorgd, komt voor zijn rekening en risico.

Loon

De inspecteur baseerde de naheffingen op het overeengekomen maandloon van €21.667,67, zoals dat eerder was aangegeven. Ook als het loon niet feitelijk is uitbetaald, heeft Sanderink niet aangetoond dat het niet vorderbaar en inbaar was. Zijn stelling dat er mondeling was afgesproken de loonbetaling te stoppen, achtte de rechtbank onvoldoende bewezen.

De verzuimboetes zijn opgelegd conform art. 67b en 67c AWR en het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. De rechtbank oordeelde dat geen sprake is van afwezigheid van alle schuld: “Belanghebbende heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd die de conclusie rechtvaardigen dat zij alle in de gegeven omstandigheden in redelijkheid te vergen zorg heeft betracht om de verzuimen te voorkomen.”

Het beroep werd dan ook ongegrond verklaard. De naheffingen en boetes blijven ongewijzigd in stand; er volgt ook geen terugbetaling van griffierecht of vergoeding van proceskosten.

Sanderink gaf geen reactie aan Quote op de fiscale kwestie.