Een nieuwe app voor een nieuwe generatie accountants

Even snel een jaarrekening goedkeuren terwijl je onderweg bent. Cijfers bekijken vanaf je vakantieadres. Of ondernemers die taken kunnen afhandelen op het moment dat het hen uitkomt. Het klinkt vanzelfsprekend in deze tijd, en dat vinden wij eigenlijk ook.

Daarom werken we hard aan een volledig vernieuwde Visionplanner app. Tijdens Visionplanner Inspire 2025 geven Vincent Dirkes en Arno van Ojik je een kijkje in de nieuwe app.

Tijd voor iets nieuws

De oude app was aan vervanging toe, technisch én visueel. Gebruikers merkten dat, en intern werd de wens om opnieuw te beginnen steeds sterker. “Met de nieuwe app zetten we een eerste stap richting een toekomstbestendige mobiele ervaring”, vertelt Vincent. “Het oogt frisser, het voelt intuïtiever en het sluit beter aan bij wat je als gebruiker anno nu mag verwachten.”

De eerste versie richt zich op de functies waar gebruikers het meest naar vroegen: makkelijker inloggen, snel cijfers bekijken – overal en wanneer je maar wilt, taken en documenten goedkeuren én op mobiel werken met Visionplanner Compilation. Hiermee is ons belangrijkste cloud product nu ook volledig aangesloten op de app – een belangrijke stap richting een uniforme gebruikerservaring.

Meer gebruiksgemak, meer veiligheid

Naast een nieuw design en verbeterde navigatie is ook onder de motorkap veel veranderd. De technologie achter de app maakt het makkelijker om doorlopend updates door te voeren – bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging. Gebruikers hoeven daardoor niet langer te wachten tot ze zelf updaten; verbeteringen worden automatisch beschikbaar.

Bovendien is de app straks in staat om beter te herkennen of je accountant of ondernemer bent. Dat maakt gerichtere content en functionaliteit mogelijk. Een ondernemer ziet dan andere informatie en taken dan zijn adviseur. Die personalisatie is niet alleen gebruiksvriendelijker, maar sluit ook beter aan op de manier waarop gebruikers Visionplanner in de praktijk inzetten.

Ontdek de app op Visionplanner Inspire

Tijdens hun sessie op Visionplanner Inspire 2025 nemen Vincent en Arno je mee in de keuzes achter de nieuwe app: wat is er veranderd, waarom is dat belangrijk en hoe helpt het jou en je klanten in de praktijk? De sessie is laagdrempelig en biedt ruimte om mee te denken over toekomstige ontwikkelingen.

Want hoewel de app in de basis staat, willen we samen met gebruikers verder bouwen. Wat zou jij graag mobiel willen doen? Of wat vindt jouw klant juist heel belangrijk? Welke inzichten of functies maken voor jullie het verschil? In deze sessie krijg je de kans om jouw wensen te delen – en zo mee te bepalen waar de app naartoe groeit.

Verwacht geen eindeloze lijst met features, maar een frisse blik op mobiel werken in de accountancy. We kunnen beloven dat deze sessie een smash hit wordt.

Meld je aan voor Visionplanner Inspire 2025

Visionplanner Inspire 2025 staat in het teken van de Guardians of the Economy: jullie, accountants en adviseurs. De onzichtbare krachten die zorgen voor vertrouwen, inzicht en stabiliteit. Deze sessie geeft je inzicht in hoe de mobiele app jouw werk en dat van je klant makkelijker maakt. Meld je nu aan en kies de sessie van Vincent en Arno in jouw persoonlijke programma.

