Consultatie fiscale verzamelwet 2027 van start

De Tweede Kamer is nog bezig met de Fiscale verzamelwet 2026, maar Financiën heeft alvast het voorstel voor de verzamelwet die op 1 januari 2027 moet ingaan in consultatie gebracht.

De verzamelwet telt onder meer wijzigingen in de inkomstenbelasting inzake betaalbare koop, maatregelen op pensioen- en lijfrentegebied, aanpassing van de begripsbepalingen bestelauto en vrachtauto in de motorrijtuigenbelasting en wijzigingen in de Wet op de accijns.

Versoepeling en vereenvoudiging

De overheid wil verder het fiscale beleid rondom te laat ingegane ouderdomspensioenen versoepelen. Wanneer via de opting-inregeling gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een arbeidsverhouding vrijwillig als een loondienstbetrekking te beschouwen, hoeft wat Financiën betreft per 2027 niet meer verplicht een formulier te worden gestuurd aan de Belastingdienst. Het formulier bewaren is dan voldoende.

Ook wordt de eerstedagsmelding afgeschaft. Die bleek in de praktijk al niet meer te worden opgelegd en de zesmaandenfictie blijkt een meer effectief instrument – daarvoor wil Financiën in 2027 doorvoeren dat die alleen nog wordt gehanteerd als de werknemer niet in de loonadministratie is opgenomen. Verder is het voorstel om het forfaitaire loon voor speur- en ontwikkelingswerk te verhogen van € 29 naar € 33 per uur.

Het ministerie wil ook sleutelen aan de kwijtscheldingswinstvrijstelling, de teruggaafregeling dividendbelasting voor Nederlandse achterliggers in buitenlandse beleggingsinstellingen en aan het groepsbegrip bij een zogeheten kwalificerend lidmaatschapsrecht.

Lees hier de volledige toelichting bij de Verzamelwet. Reageren op de consultatie kan tot 18 september.