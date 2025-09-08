Naast de cijfers moet een bedrijf ook de letters op orde hebben

Zonder goed cijferwerk overleeft een bedrijf niet, maar als de letters niet op orde zijn, kan dat ook fataal zijn. Dat ondervond een snoepmaker die de Poolse markt op wilde.

Daan Schapendonk mocht in 2018 met zijn bedrijf Fruitfunk van fruit gemaakt snoepgoed gaan leveren aan de Poolse supermarktketen Biedronka, goed voor ruim 3.000 vestigingen. Die grote deal maakte dat Fruitfunk voor het eerst in zijn bestaan winst zou gaan maken.

Vertaling deugde niet

Er was wel haast bij, dus Schapendonk en zijn compagnon Rob de Weert gingen aan de slag om snoepjes, displays, vervoer en verpakkingen klaar te maken voor de entree in Polen. Met Hemelvaart was het gepiept en Schapendonk ging met een goed gevoel op wandelvakantie. Maar dat duurde niet snel: als hij een heuvel in het Zwarte Woud beklimt, gaat de telefoon. De term ‘fruit flakes’ blijkt op de verpakking te zijn vertaald als owoc platke. Het Pools kent echter ook nog de letter ł en die had moeten worden gebruikt: owoc płatke dus. “Door de haast en onervarenheid hebben we het werk van het vertaalbureau niet laten controleren.”

Geen snoepjes, maar reepjes

Het is maar één streepje verschil, maar de gevolgen zijn groot: Biedronka trekt de hele order in. En dat betekent een technisch faillissement voor Fruitfunk. Schapendonk kan het tij niet keren met de belofte de fout met een sticker te herstellen. “We zijn geen derdewereldland meer”, krijgt hij te horen. Daarom pakt hij het vliegtuig naar Warschau, waar hij met de inkoper van de supermarktketen afspreekt dat ze alsnog fruitreepjes gaan afnemen. Dat beperkt het verlies van € 450.000 tot € 250.000. Nog steeds te groot om zelf te dragen. De aandeelhouders zijn niet blij, maar houden geloof in Fruitfunk en storten extra geld.

Daar hebben ze geen spijt van gekregen, want Fruitfunk is inmiddels goed voor een omzet van € 10 miljoen. Ook in China en Australië zijn de snoepjes te vinden. Schapendonk doet tegenwoordig wel zelf de finale controle van de producten en de verpakkingen. “Letter voor letter, leesteken voor leesteken. Wat er ook gebeurt, noodzakelijke streepjes worden bij ons niet meer vergeten.”

