Van binnenkomen tot doorgroeien: zo win je de strijd om finance talent

De accountancy- en financewereld kent al jaren een krappe arbeidsmarkt. Vacatures blijven langer openstaan, teams draaien overuren en jonge professionals hebben de luxe om kieskeurig te zijn. Voor werkgevers is dat een uitdaging, maar ook een kans: wie het goed aanpakt bij werving en selectie, kan talent niet alleen aantrekken, maar ook behouden.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? En waar kunnen werkgevers in finance het verschil maken?

Onboarding: de eerste indruk telt

Een sollicitatieproces kan nog zo soepel verlopen, als de onboarding tegenvalt, is de kans groot dat een nieuwe collega snel weer verder kijkt.

Bij een middelgroot accountantskantoor in de Randstad krijgen starters daarom een ‘buddy’ toegewezen die ze wegwijs maakt in systemen, klanten en cultuur. Niet via dikke handboeken, maar door letterlijk naast elkaar te zitten en mee te lopen in klantgesprekken.

Bij een Big Four-organisatie ligt de nadruk juist op uitgebreide introductieweken, digitale leerplatforms en internationale trainingsmodules. Beide aanpakken werken, zolang de rode draad duidelijk is: laat nieuwe medewerkers direct ervaren dat ze welkom zijn en dat er in hun groei geïnvesteerd wordt.

Groei en ontwikkeling: meer dan vakinhoud

Professionals in finance verwachten meer dan alleen technische verdieping. Natuurlijk is kennis van IFRS, ESG-rapportages of data-analyse belangrijk, maar wie écht wil binden, biedt ook ruimte voor soft skills. Denk aan trainingen in klantcommunicatie of projectmanagement.

Een mkb-kantoor kan uitblinken door medewerkers al vroeg verantwoordelijkheid te geven in klantcontact. Bij grotere organisaties ligt de nadruk eerder op specialistische leerlijnen en internationale uitwisseling. Voor beide geldt: wie ontwikkeling zichtbaar maakt, laat zien dat er toekomst is binnen de organisatie.

Cultuur: het onzichtbare contract

Naast inhoud en groeikansen speelt cultuur misschien wel de grootste rol bij de keuze voor een werkgever. Bij kleinere kantoren waarderen professionals vaak de korte lijnen en de informele sfeer. Grote spelers bieden daarentegen internationale exposure en de kans om mee te draaien in complexe trajecten.

Transparantie in hoe beslissingen worden genomen, hoe feedback wordt gegeven en hoe successen gevierd worden, maakt dat cultuur tastbaar wordt. Een goed voorbeeld is een kantoor dat elk kwartaal medewerkers actief betrekt bij de koersbepaling en concrete ideeën ook echt uitvoert. Dat schept vertrouwen én betrokkenheid.

Beloning: geld én vertrouwen

Het salaris blijft een belangrijke factor, zeker in een markt waar finance vacatures ruim voorhanden zijn. Maar steeds vaker draait beloning ook om transparantie en eerlijkheid. Bedrijven die duidelijk communiceren over salarisschalen, doorgroeimogelijkheden en secundaire voorwaarden winnen aan vertrouwen.

Bij &Work zien we dat ruim 93% van de finance vacatures op ons platform een concreet salaris bevat. Dat is belangrijk, want het geeft kandidaten duidelijkheid en voorkomt onnodige ruis in het proces. Ons streven is om dit percentage nog dichter bij de 100% te brengen, zodat openheid over beloning vanzelfsprekend wordt.

Tegelijk merken we dat organisaties zoals Sibbing Accountants vaker inzetten op flexibele beloningspakketten, zoals extra vrije dagen, opleidingsbudgetten of een mobiliteitsregeling.

De rol van &Work

Of het nu gaat om een mkb-kantoor dat één nieuwe collega zoekt, of een internationale speler met tientallen vacatures: het succes van werving en selectie hangt af van de juiste match. &Work ondersteunt werkgevers met recruitment, employer branding en onboardingadvies.

Door slim gebruik te maken van data én persoonlijke gesprekken begeleidt &Work professionals naar een plek die bij hun ambities en persoonlijkheid past. Want werk geeft pas echt voldoening als het past bij jouw wereld.