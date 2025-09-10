Home » Nieuwe SBI-codes van kracht in het Handelsregister

Nieuwe SBI-codes van kracht in het Handelsregister

Nieuws, Overig

De Kamer van Koophandel (KvK) hanteert in het Handelsregister sinds 6 september een vernieuwde SBI-code; de standaardcode die aangeeft wat de hoofdactiviteit van een bedrijf of organisatie is.

10 september 2025 door Accountancy Vanmorgen

De wijziging is onderdeel van een periodieke actualisering die ongeveer eens in de 15 jaar plaatsvindt. Deze actualisering zorgt ervoor dat de bedrijfsindeling beter aansluit op de moderne economie en Europese richtlijnen. De nieuwe indeling is tot stand gekomen in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De update omvat onder meer het toevoegen van nieuwe sectoren zoals platformdiensten en duurzaamheidstoepassingen, het verwijderen van verouderde activiteiten zoals videotheken, en het samenvoegen of verfijnen van bestaande codes.

Controle bedrijfsactiviteiten belangrijk

Voor zaken als subsidies, leningen, pensioenverplichtingen en verzekeringspremies is het belangrijk dat ondernemers de juiste bedrijfsactiviteit en zo de bijpassende SBI-code hebben. Voorafgaand aan de wijziging riep de KvK daarom ondernemers op om hun bedrijfsactiviteiten te controleren via Mijn KvK.

Meer informatie over de nieuwe indeling en het overzicht van gewijzigde codes is hier te vinden.

KvK waarschuwt ondernemers: controleer nieuwe SBI-code
