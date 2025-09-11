Aangenomen amendementen Belastingplan 2025 grotendeels uitvoerbaar

1. Klimaat- en energie
- Schrappen horizonbepaling waterstoftarief (36602 nr. 60)
Het verlaagde energiebelastingtarief voor waterstof wordt structureel gemaakt.
Impact: stimuleert investeringen in waterstofproductie en -infrastructuur.
Uitvoerbaarheid: uitvoerbaar (jaaraanpassing).
- Behouden LPG-G3-korting (36602 nr. 66)
De korting op accijns voor LPG-G3 blijft bestaan.
Impact: voordelig voor bezitters van zuinige LPG-auto’s, voorkomt kostenstijging.
Uitvoerbaarheid: uitvoerbaar (jaaraanpassing).
2. Innovatie en ondernemerschap
- Structurele verhoging WBSO-budget (36602 nr. 68)
Budgetverhoging met €100 miljoen als uit lopende evaluatie blijkt dat dit effectief is, startersaftrek naar 50%, eerste schijf naar 36% en verhoogd tot €380.000. Dekking via verhoging Aof-premie (+0,04%).
Impact: grote stimulans voor R&D en mkb-innovatie.
Uitvoerbaarheid: uitvoerbaar (parameterwijziging, invoering 2025).
- Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en DSR: uitstel versobering (36610 nr. 11)
De beperking tot gewone aandelen met minimaal 5% belang gaat later in, na invoering familietoets en verruiming verwateringsregeling.
Impact: meer voorbereidingstijd voor familiebedrijven en hun adviseurs.
Uitvoerbaarheid: uitvoerbaar per koninklijk besluit.
3. Giftenaftrek
- Behoud giftenaftrek in Vpb + verruiming periodieke giftenaftrek IB (36602 nr. 90)
Afschaffing van giftenaftrek in de vennootschapsbelasting gaat niet door. De giftenaftrek voor particulieren wordt ruimer.
Impact: positief voor ANBI’s en SBBI’s, stimuleert schenken. Dekking via lagere MIA/Vamil en bevriezing pensioengevend loon.
Uitvoerbaarheid: uitvoerbaar (met kleine aanpassing toelichtingen).
4. Arbeid en inkomen
- Uitbreiding vrije ruimte werkkostenregeling (36602 nr. 93)
Werkgevers kunnen meer onbelaste vergoedingen geven. Dekking via verlaging heffingskorting en vrijstelling groen beleggen (2025) en voorgenomen afschaffing (2027).
Impact: werkgeversvriendelijk; prikkel voor groen beleggen neemt af.
Uitvoerbaarheid: verlaging groenbeleggen (2025) uitvoerbaar, maar afschaffing groenbeleggen in 2027 niet uitvoerbaar op beoogde datum (mogelijk per 2028).
- Overdraagbaarheid algemene heffingskorting voor werkende eenverdieners (36602 nr. 99)
Herintroductie van overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (zonder vermindering met arbeidskorting) voor deze groep.
Impact: koopkrachtvoordeel voor huishoudens met één inkomen, vereenvoudigt regels.
Uitvoerbaarheid: technisch uitvoerbaar, invoering per 2028 bij koninklijk besluit.
5. Vennootschapsbelasting en renteaftrek
- Niet invoeren antifragmentatieregel (36602 nr. 130)
De voorgestelde renteaftrekbeperking voor vastgoedlichamen vervalt. Earningsstrippingpercentage stijgt wel naar 24,5%.
Impact: minder administratieve last, besparing van 43 fte handhaving. Fragmentatieconstructies blijven mogelijk, ongelijkheid eigen/vreemd vermogen blijft bestaan.
Uitvoerbaarheid: uitvoerbaar (en besparend).
6. Pensioen
- Herstel rekenregels nettopensioen (36602 nr. 63)
Technische reparatie van een omissie in de rekenregels, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023.
Impact: vooral van belang voor pensioenuitvoerders; neutraal voor burgers.
Uitvoerbaarheid: uitvoerbaar (beperkte systeemaanpassing).
7. BES-eilanden
- Uitstel identificatieplicht werkplek (36604 nr. 10)
Werkgevers krijgen tot 1 april 2025 om identiteit werknemers vast te leggen.
Impact: vermindert administratieve druk begin 2025.
Uitvoerbaarheid: uitvoerbaar (geen systeemimpact).
8. Wet beëindiging salderingsregeling (36611 nr. 7, 10, 11, 16, 17, 19, 21)
- Belangrijkste wijzigingen: Minimaal 50% terugleververgoeding tot 2030, verbod op negatieve vergoedingen en discriminatoire kosten, uitbreiding ACM-toezicht op contractvoorwaarden, kosteloos contract kunnen opzeggen bij wijziging.
Impact: betere bescherming kleinverbruikers, transparantie in energiemarkt.
Uitvoerbaarheid: uitvoerbaar (geen systeemaanpassingen).
9. Huurtoeslag
- Evaluatiebepaling Wet vereenvoudiging huurtoeslag (36311 nr. 10)
Wettelijke plicht om de hervorming te evalueren.
Impact: borgt beleidsmonitoring; geen direct effect voor huurders.
Uitvoerbaarheid: uitvoerbaar.
Het betekent dat vrijwel alle aangenomen amendementen uitvoerbaar zijn bevonden, vaak met slechts beperkte systeemaanpassingen. Alleen de volledige afschaffing van de vrijstelling en heffingskorting voor groen beleggen per 2027 is op dit moment niet haalbaar.
Download hier het overzicht.
Geef een reactie