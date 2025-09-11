AFM: ‘Informeer deelnemers vroegtijdig over compensatieregeling’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt pensioenfondsen en werkgevers dat zij deelnemers tijdig en volledig moeten informeren over compensatieregelingen bij de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Vooral de manier waarop compensatie wordt ingericht en gecommuniceerd, kan grote gevolgen hebben voor individuele deelnemers.

Bij bijna alle pensioenfondsen die overstappen naar het nieuwe stelsel is sprake van een compensatieregeling. Die is bedoeld voor actieve deelnemers die nadeel ondervinden van de overgang naar een andere premiesystematiek. De wet schrijft echter niet voor dat compensatie verplicht is, noch hoe deze moet worden berekend of toegekend. Sociale partners bepalen zelf of compensatie wordt geboden en leggen hun afspraken vast in het transitieplan. Het pensioenfonds beoordeelt vervolgens of de regeling evenwichtig is.

Geen wettelijke standaard

Juist omdat er geen uniforme wettelijke standaard is, kunnen compensatieregelingen per fonds sterk verschillen. Zo kan de compensatie in één keer worden toegekend of gespreid over meerdere jaren. Ook de leeftijdsgrenzen variëren: sommige fondsen starten compensatie al vanaf 28 jaar, andere pas vanaf 46 jaar. Voor financieel adviseurs betekent dit dat deelnemers mogelijk vragen hebben over waarom hun compensatie anders uitpakt dan bij een collega in een ander fonds.

‘Risico op teleurstelling’

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat pensioenfondsen deelnemers meestal pas één maand voor het transitiemoment persoonlijk informeren over hun compensatie. Volgens de toezichthouder is dat te laat in situaties waarin keuzes of life events – zoals (on)betaald verlof, seizoenswerk of vrijwillige voortzetting – grote invloed kunnen hebben op het uiteindelijke compensatiebedrag.

De AFM wijst erop dat de compensatie kan oplopen tot aanzienlijke bedragen. Ontbrekende of late informatie kan leiden tot teleurstelling en onbegrip, vooral wanneer deelnemers achteraf ontdekken dat een andere keuze gunstiger was geweest. Voor financieel adviseurs ligt hier een kans én een plicht om cliënten vroegtijdig bewust te maken van hun situatie en hen te begeleiden bij relevante beslissingen.

Drie aandachtspunten

De AFM benoemt drie concrete aandachtspunten die pensioenfondsen en adviseurs kunnen helpen bij hun communicatie richting deelnemers:

Zorg voor heldere en toegankelijke informatie

Geef inzicht in de compensatieregeling, wie er wel of geen recht op heeft en welke factoren van invloed zijn, zoals leeftijd of dekkingsgraad. Transparantie is cruciaal om vertrouwen te behouden. Communiceer ruim vóór de transitie

Verspreid informatie niet alleen één maand voor invaren, maar eerder, zodat deelnemers nog tijd hebben om keuzes te heroverwegen. Werk daarbij samen met werkgevers, die een belangrijke rol spelen in het bereiken van de doelgroep. Leg de berekening uit

Maak deelnemers duidelijk hoe hun persoonlijke compensatiebedrag tot stand komt. Bied inzicht in de rekenmethodiek en maak het mogelijk voor deelnemers om gegevens en percentages op te vragen.

Download hier AFM-rapport.

Bron: AFM