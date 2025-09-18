Accountants lopen (weer) niet warm voor Kamerzetel

Er komt weer geen register-accountant in het nieuwe parlement. Op de kandidatenlijst is het vergeefs zoeken naar accountants. Ook fiscalisten zijn dunbezaaid. Vier jaar geleden constateerde Accountancy Vanmorgen al dat financials weinig politieke aspiraties hebben.

Het is al weer twintig jaar geleden dat er een RA in de Tweede Kamer zat. VVD’er Ed van der Sande, op parlement.com omschreven als de ‘enthousiaste en joviale tuinderszoon’, wacht nog altijd op een opvolger. En ook na de komende Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober komt die er niet. Het is jaren een trend: accountants willen niet in de Tweede Kamer. Deze website vond er één: Marieke van der Spek (41), assistent-accountant en controller, op plek 24 van de lijst van het CDA.

Haar biografie vermeld dat ze op dit moment fractievoorzitter is voor het CDA in de gemeenteraad van Vijfheerenlanden. Daarnaast werkt ze als controller bij een ict-bedrijf. Aan het begin van haar loopbaan was ze in dienst van Van Noord Accountants en Belastingadviseurs (juli 2001 tot december 2008), onder meer als assistent-controller.

Denk

Het aantal fiscalisten is niet groter. De enige fiscalist die Accountancy Vanmorgen kon ontdekken in de kandidatenlijsten is het zittende Kamerlid voor Denk Ismail el Abassi (1983). Hij staat op een verkiesbare derde plek van de kandidatenlijst van zijn partij. El Abassi werkte voor zijn politieke loopbaan als fiscalist bij de Belastingdienst. Als Kamerlid houdt hij zich niet bezig met fiscaliteit.

PVV

Gidi Markuszower staat bij de PVV op plek 5 van de kieslijst en zit sinds 23 maart 2017 in de Tweede Kamer. Hij is weliswaar niet geschoold in belastingadvies of accountancy, maar was wel directeur van VAT-it, een internationale onderneming op het gebied van teruggave van BTW.

NSC

Tjebbe van Oostenbruggen (NSC) maakte enige naam als staatssecretaris voor belastingzaken. Hij trok zich terug uit het demissionaire kabinet en staat op plek 5 van de kandidatenlijst van NSC. De kans dat hij in de Tweede Kamer komt lijkt klein. Dat geldt niet voor lijsttrekker Eddy van Heijum, al kan hij ook nergens zeker van zijn. Voor zijn politieke carrière was hij adviseur op het gebied van bestuurlijke organisatie en onderzoeker op het gebied van waterbeheer. Van 2001 tot 2003 werkte hij als senior consultant en manager bij PwC en KPMG.

Het huidige VVD-kamerlid Wendy van Eijk, was voor zijn in december 2023 in de Kamer kwam, fiscaal adviseur bij diverse bedrijven. Zij keert niet terug in de politiek na 29 oktober. Een andere fiscalist is de huidige BBB-staatssecretaris Eugène Heijnen. Hij werkte als fiscalist bij EY en zat enige tijd in de Eerste Kamer. Hij staat niet op de kandidatenlijst van de BBB.

Eerste Kamer

Als het gaat om RA’s in de nationale politiek moeten we naar de Eerste Kamer kijken. Daar vinden we Arie Griffioen (1953). Hij is sinds 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Senaat en werkt als zelfstandig registeraccountant onder meer bij KPN en PriceWaterhouseCoopers.

Overigens is het niet makkelijk zoeken naar opleiding en (voormalige) beroepen van kandidaat-Kamerleden. Mogelijk duiken er in de aanloop naar de verkiezingen nog andere accountants en fiscalisten op. Voor sectoren waarin veel gebeurt en de ontwikkelingen snel gaat, lijkt het geen overbodige luxe dat er vakspecialisten in de Kamer zitten. Waarschijnlijk zijn veel accountants en fiscalisten het daarmee wel eens. Zichzelf kandideren doen zij echter niet. Niet bij rechtse partijen en al helemaal niet bij linkse.