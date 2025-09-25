Privacywaakhond waarschuwt voor AI-plannen LinkedIn

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich grote zorgen over de plannen van LinkedIn om vanaf 3 november 2025 de gegevens van Europese gebruikers in te zetten voor het trainen van kunstmatige intelligentie (AI). De privacywaakhond roept gebruikers daarom op om hun instellingen aan te passen als ze hier niet mee akkoord gaan.

LinkedIn wil profielinformatie (zoals naam, foto, werkervaring en locatie) en openbare content (zoals posts en reacties) die gebruikers sinds 2003 hebben gedeeld, gebruiken voor AI-training. Privéberichten worden volgens het platform niet gebruikt. De instelling ‘Gegevens voor verbetering van generatieve AI’ staat standaard aan. Gebruikers die dit willen weigeren, moeten dit vóór 3 november handmatig uitzetten via Instellingen & Privacy.

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: ‘Wij zien in de aangekondigde plannen grote risico’s. LinkedIn wil gegevens gebruiken die teruggaan tot 2003, terwijl mensen die informatie destijds hebben gedeeld zonder te voorzien dat ze voor AI-training zouden worden ingezet. Als die gegevens eenmaal in een AI-model zitten, verlies je de controle: ze zijn er niet zomaar meer uit te halen en de gevolgen zijn niet goed te overzien. Zeker bij bijzondere persoonsgegevens – zoals gegevens over gezondheid, etniciteit, religie of politieke voorkeur – is zorgvuldigheid geboden. Daarom roepen wij iedereen op: pas je instellingen vóór 3 november aan als je niet wilt dat gegevens voor AI-training worden gebruikt.’

Of LinkedIn daadwerkelijk mag doen wat het van plan is, is nog niet zeker. Het toezicht ligt bij de Ierse privacyautoriteit (DPC), waarmee de AP samenwerkt. De AP werkt nauw samen met de DPC en andere Europese privacytoezichthouders over de aankondiging van LinkedIn. De AP heeft inmiddels al klachten ontvangen die in samenwerking met de DPC worden opgepakt.