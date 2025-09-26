Fiod houdt garagehouders en taxateur aan voor bpm-fraude

De FIOD heeft dinsdag vier mannen aangehouden wegens verdenking van grootschalige fraude met de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Bij huiszoekingen in zes woningen en twee bedrijfspanden werd een grote hoeveelheid vermogen in beslag genomen, waaronder 44 auto’s, 20 dure horloges, contant geld en zelfs een bitcoin.

De aangehouden mannen (20, 32, 35, 45 jaar) komen uit Kampen, Lelystad en Utrecht. Drie van hen zijn actief in de autobranche. Het onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst.

Hoe de fraude in zijn werk ging

Volgens het onderzoeksteam ging de fraude als volgt te werk: de verdachten dienden bpm-aangiften in voor geïmporteerde auto’s. Om het verschuldigde belastingbedrag kunstmatig te verlagen, overlegden zij zogenaamde taxatierapporten waarin niet-bestaande schades aan de voertuigen stonden vermeld. Hierdoor leek de waarde van de auto’s lager, en dus de te betalen bpm ook.

Deze valse rapporten werden vermoedelijk opgemaakt door meerdere ondernemingen, waaronder het bedrijf van de 45-jarige verdachte uit Utrecht. De FIOD vermoedt dat op deze manier “tientallen, mogelijk zelfs honderden” frauduleuze aangiften zijn ingediend.

Ook omzetbelastingfraude

Twee van de verdachten (32 en 35 jaar, beiden uit Lelystad) worden daarnaast verdacht van het plegen van omzetbelastingfraude. Naar schatting is voor vele miljoenen euro’s aan aanschafbelasting (bpm) en tussen de twee en drie miljoen euro aan omzetbelasting onterecht niet afgedragen.

De FIOD benadrukt dat dit soort fraude zorgt voor oneerlijke concurrentie in de autobranche en de staatskas miljoenen aan inkomsten kost. Het onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, loopt nog. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.