Bijna drie kwart van de ondernemers ervaart meer onzekerheid

Bijna drie kwart van de ondernemers ervaarde het afgelopen jaar meer economische onzekerheid. De belangrijkste oorzaken waren veranderingen in de vraag of markt, geopolitiek en binnenlands beleid. Om hiermee om te gaan vergroten ondernemers het vaakst hun interne flexibiliteit of stellen ze investeringen uit.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit CBS-onderzoek is uitgevoerd bij bedrijven met vijf of meer werkzame personen, in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), de organisatie voor midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland en de belangenvereniging van ondernemers VNO-NCW.

De meest genoemde oorzaak van toenemende onzekerheid was veranderingen in de vraag of markt, ruim een derde van de ondernemers gaf dit aan. Ook geopolitiek was een belangrijke oorzaak, 28 procent van de ondernemers noemde dit als een van de belangrijkste oorzaken voor de toegenomen onzekerheid. Daarnaast waren binnenlands beleid of regelgeving voor ruim 22 procent van de ondernemers een belangrijke oorzaak van toenemende onzekerheid.

Verhogen interne flexibiliteit belangrijkste maatregel

In het afgelopen jaar heeft 61 procent van de ondernemers toegenomen economische onzekerheid ervaren en daar ook maatregelen tegen genomen. De overige 39 procent ervaarde geen toenemende onzekerheid of nam geen specifieke maatregelen. De meest genoemde maatregel was het vergroten van de interne flexibiliteit: ruim een kwart van de ondernemers gaf dit aan. Daarnaast gaf 19 procent van de ondernemers aan investeringen uit te stellen of te verminderen, en 17 procent noemde het opbouwen van financiële buffers en strakker liquiditeitsbeheer als reactie op de toegenomen onzekerheid.

Bron: CBS