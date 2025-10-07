Home » SCP: meer diversiteit op de werkvloer is geen garantie voor inclusie

SCP: meer diversiteit op de werkvloer is geen garantie voor inclusie

Nederlandse werkvloeren worden steeds diverser, maar dat betekent niet automatisch dat werknemers zich ook meer geaccepteerd en gelijk behandeld voelen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek dat dinsdag verschijnt.

Werknemers met een migratieachtergrond ervaren nog altijd vaak wel degelijk ongelijkheid en uitsluiting, ook bij werkgevers die nadrukkelijk proberen de diversiteit op hun werkvloer te vergroten.

Volgens het SCP heeft inmiddels ruim een kwart van de werkenden in Nederland een migratieachtergrond. Toch werkt nog altijd een op de vier mensen op een werkplek met nauwelijks diversiteit. Zo is in de steden de samenstelling van de werkvloer vaak divers: 67 procent van de stedelingen werkt in een gemengde omgeving. Maar in meer landelijke gemeenten is dat 22 procent.

Discriminatie

Meer diversiteit betekent bovendien niet automatisch meer inclusie. Werknemers met een migratieachtergrond geven juist vaker aan discriminatie te ervaren in diverse organisaties dan mensen die werken in een meer homogene werkomgeving. Ook op werkplekken met veel tijdelijke contracten ervaren mensen met een migratieachtergrond doorgaans minder inclusie, doordat werknemers op zulke werkplekken minder tijd hebben om onderling vertrouwen op te bouwen.

Onzichtbaar

Discriminatie op de werkvloer blijft echter vaak onzichtbaar, stelt het SCP, omdat die meestal subtiel is en moeilijk bespreekbaar. Daardoor melden werknemers eventuele misstanden maar zelden. Leidinggevenden zijn zich daardoor vaak niet bewust van de uitsluiting, waardoor talent niet optimaal wordt benut of medewerkers zelfs vertrekken. Het SCP adviseert werkgevers daarom niet alleen bij het aantrekken van nieuwe werknemers naar extra diversiteit te streven, maar ook uitsluiting op de bestaande werkvloer tegen te gaan.

Reacties

  1. Het is niet een schokkende uitkomst over het feit dat meer diversiteit op de werkvloer niet automatisch tot meer inclusie leidt.

    Zo lang die blonde jongen in de tweede kamer stelselmatig bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet, zal er geen of nauwelijks acceptatie zijn in onze samenleving over gekleurde mensen. De polarisatie houdt aan.

    Beantwoorden

