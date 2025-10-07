Vier treden naar meer advieskracht

De transitie van cijfers naar advies is volop gaande. Maar niet ieder accountantskantoor weet hoe die stap eruitziet. De OHM Ontwikkeltrap™ maakt inzichtelijk hoe je als kantoor groeit, van ondersteunend cijferbeheerder tot proactieve businesspartner.

Accountantskantoren zitten midden in een grote verschuiving: van cijfers en verplichtingen naar advies en échte klantwaarde. Die ontwikkeling komt niet alleen voort uit interne ambities, maar ook door veranderende verwachtingen. Klanten vragen steeds vaker om strategisch meedenken, digitalisering neemt uitvoerend werk uit handen en jongere medewerkers willen meer betekenen dan alleen rapportages opleveren.

In mijn werk met accountantskantoren zie ik hoe urgent deze beweging is. Toch hoor ik vaak dezelfde vragen: “Ik wil meer adviseren, maar ik kom niet los van het vaste werk.” Of: “We willen vooruit, maar waar beginnen we?” En ook: “Er wordt onvoldoende samengewerkt, wat multidisciplinaire adviesdienstverlening in de weg staat.”

De werkelijkheid is dat veranderen niet vanzelf gaat. De werkdruk is hoog, wet- en regelgeving vragen veel aandacht, de cultuur is vaak sterk productiegericht en de onderlinge samenwerking van de teams blijft achter. Medewerkers willen best, maar voelen zich beperkt door tijd en prioriteit. Leidinggevenden sturen wel op verandering, maar ervaren dat cultuur en vaardigheden achterblijven. Het resultaat: goede intenties die blijven steken in losse initiatieven.

Van bewustwording naar ontwikkeling

Juist daarom is het belangrijk om het veranderproces concreet en bespreekbaar te maken. Een helder beeld van waar je als kantoor staat en wat de volgende stap kan zijn, helpt om de beweging wél op gang te brengen. Daarvoor werk ik met de OHM Quick Scan™ en de OHM Ontwikkeltrap™.

De Quick Scan™ maakt inzichtelijk hoe een kantoor ervoor staat, zowel op organisatieniveau als vanuit de rol van medewerkers. Die combinatie geeft een scherp en gedeeld vertrekpunt: wat gaat goed, waar zitten de knelpunten en welke kansen liggen er? Vaak is dit al genoeg om gesprekken en bewustwording op gang te brengen.

De Ontwikkeltrap™ gaat een stap verder en maakt duidelijk hoe kantoren groeien in hun advieskracht. Het bijzondere: de trap laat niet alleen zien waar je nu staat, maar ook wat je concreet kunt doen om door te groeien.

De treden van de Ontwikkeltrap™

Op basis van mijn ervaring zie ik vier herkenbare niveaus terugkomen bij accountantskantoren:

De ondersteunende cijferbeheerder

Je levert wat gevraagd wordt, maar wacht vooral af.

Stap vooruit: bereid elk klantgesprek voor met één verdiepende vraag die raakt aan toekomst of ambities van de klant. Of: daag jezelf uit om in elk gesprek één vraag te stellen die de horizon van de klant raakt – toekomst, plannen, ambities. De behulpzame ontzorger

Advies ontstaat spontaan, vaak naar aanleiding van een vraag.

Stap vooruit: bouw vaste adviesmomenten in en werk met een kapstok die je helpt om systematisch verder te kijken dan de opdracht. De financiële navigator

Advies komt vaker terug en samenwerking met collega’s voegt waarde toe, maar het is nog niet structureel.

Stap vooruit: maak succesverhalen en klantcases zichtbaar in het team en zorg dat iemand verantwoordelijkheid neemt voor opvolging, zodat adviezen niet in de lucht blijven hangen. De proactieve businesspartner

Advieskracht zit ingebakken in cultuur en sturing; iedereen kent zijn of haar rol.

Stap vooruit: blijf scherp door afspraken en werkwijzen te borgen die het adviserend werken in stand houden, ook als de waan van de dag trekt.

Drie tips om vandaag al te beginnen

Wil je nu al een stap zetten? Begin klein en concreet:

Stel één extra vraag. Ga in elk klantcontact voorbij de cijfers. Deel een succesverhaal. Vertel in je team hoe jouw advies een klant verder bracht, zodat het een olievlek wordt. Werk met een vaste kapstok. Gebruik logische contactmomenten tijdens de klantreis, zoals het jaarrekeningproces, om advieskansen te signaleren.

En jij?

Waar staat jouw kantoor op de OHM Ontwikkeltrap™? En welke stap vooruit past bij jullie ambitie en praktijk? Door er bewust bij stil te staan, zet je sneller de beweging in naar een cultuur waarin advies vanzelfsprekend is.

Sandra Ohm is transformatiespecialist en ontwikkelt interactieve workshops speciaal voor toekomstgerichte accountantskantoren. Zij is de oprichter en drijvende kracht achter OHM Advies.