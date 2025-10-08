Inschrijvingen Intermediairdagen Belastingdienst geopend 

Inschrijven voor de Intermediairdagen 2025 is vanaf nu mogelijk. Wil je weten welke fiscale veranderingen er in 2026 aankomen? En hoe je je klanten daarover het beste kunt adviseren? Meld je dan aan.

Tijdens de Intermediairdagen praat de Belastingdienst je bij over het Belastingplan 2026. Natuurlijk komen ook andere actuele onderwerpen aan bod. Specialisten van de Belastingdienst delen hun kennis in diverse sessies. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Zo ben je na afloop op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal vlak.

Op het programma staan dit jaar onder andere ontwikkelingen in de inkomstenbelasting en box 3, actualiteiten in de btw, fiscale aspecten van een auto en loonheffing met secundaire arbeidsvoorwaarden bij vertrek. Nieuw op de Intermediairdagen zijn twee interactieve panelsessies genaamd ‘VanZelf Goed!’ en ‘Het goede gesprek’.

Naast de sessies is er een netwerkplein waar je terecht kunt met vragen en ook in gesprek kunt met specialisten van de Belastingdienst. Het netwerkplein is ook de plek om vakgenoten te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

In één dag bijgepraat over belastingzaken

Deelnemers van voorgaande edities geven aan de Intermediairdagen waardevol te vinden omdat je in één dag helemaal bijgepraat wordt over relevante thema’s, met sessies die aansluiten op jouw praktijk. Ook de deskundige sprekers en goed verzorgde opzet worden gewaardeerd.

De Intermediairdagen bij jou in de buurt

De Intermediairdagen vinden op acht locaties in heel het land plaats van 4 november tot en met 1 december. Zo is er altijd een Intermediairdag bij jou in de buurt. Elke Intermediairdag start om 10.00 uur.

Lukt het niet om op locatie deel te nemen? Sluit dan aan bij de online Intermediairdagen op 8, 9 of 10 december. Het programma van de online Intermediairdagen komt grotendeels overeen met de dagen op locatie, maar biedt nog twee extra sessies over Formeel recht en Wwft.

Aanmelden voor de Intermediairdagen doe je op www.intermediairdagen.nl. Hier vind je ook het volledige programma en praktische informatie. Het is raadzaam je snel in te schrijven, want sommige locaties zijn snel volgeboekt.