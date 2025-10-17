Experian stopt met kredietscores na miljoenenboete van privacytoezichthouder

Databedrijf Experian Nederland stopt met het opstellen van kredietscores van consumenten, nadat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het een boete van 2,7 miljoen euro heeft opgelegd. De toezichthouder concludeerde dat Experian zonder toestemming gegevens over betalingen, schulden en faillissementen van consumenten verzamelde en doorverkocht aan andere bedrijven.

De financiële gegevens van consumenten werden verzameld uit openbare bronnen, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast kocht Experian ook informatie van andere bedrijven, zoals telecom- en energiebedrijven.

Met de daaruit opgebouwde kredietscores bepaalden bedrijven of iemand in aanmerking kwam voor diensten of gunstige voorwaarden, zoals een lagere rente of het zonder borg overstappen naar een energieleverancier. Mensen met een lage score konden worden geweigerd of kregen slechtere voorwaarden.

Onderzoek toezichthouder

Volgens de AP wisten veel consumenten niet dat zij in de database van Experian voorkwamen en konden zij daardoor niet nagaan of de gegevens wel juist waren. “Ik kan me voorstellen dat dat enorm vervelend is om mee te maken,” zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. De toezichthouder begon het onderzoek na enkele klachten: “Mensen meldden zich nadat ze niet langer iets op afbetaling hadden kunnen kopen of omdat zij opeens een hoge borgsom moesten betalen bij een overstap naar een nieuwe energieleverancier. Pas achteraf bleek dat dit kon komen door kredietscores van Experian.”

Privacywetgeving overtreden

Experian erkent inmiddels dat het de privacywetgeving heeft overtreden en laat weten niet in beroep te gaan tegen de boete. Op de website van de Nederlandse tak van het Ierse bedrijf staat dat het “zijn diensten heeft beëindigd” en dat alle gegevens van Nederlandse consumenten dit jaar nog zullen worden gewist.

(NOS)