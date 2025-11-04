De mensen achter de loonstrook: in gesprek met Kevin Krikkers

In Nmbrs’ blog-serie De mensen achter de loonstrook vertellen salarisprofessionals wat hen drijft, enthousiast maakt en wat ze meemaken in hun werk. Want vergis je niet: achter de getallen op jouw loonstrookje schuilt een heel verhaal.

Van mutaties naar meedenken

Kevin Krikke (36), salarisadviseur bij MKB Salarisadviseurs, aan het woord:

“Het vak is behoorlijk veranderd sinds ik er veertien jaar geleden in rolde. Ik zat toen even zonder werk en zocht iets waar mijn boekhoudopleiding goed van pas zou komen. MKB Salarisadviseurs rekruteerde mij. Ik wist niets van het vak, maar wilde best proberen of het mij zou passen. Door de jaren heen zag ik het werk veranderen van ‘productiewerk’ – mutaties invoeren voor je klanten – naar voornamelijk meedenken met je klanten. Hoe richten we processen optimaal in? Hoe zorgen we er samen voor dat medewerkers tevreden zijn? Ik merk nu hoeveel waarde salarisprofessionals toevoegen.”

Ontdekken waar het efficiënter kan

“Dat meedenken en sparren met klanten is wat dit werk voor mij zo leuk maakt. Je moet in gesprekken goed ‘tussen de regels luisteren’, ontdekken waar ze tegenaan lopen. Op locatie dien je goed om je heen te kijken. Dan kom je er bijvoorbeeld achter dat verloven nog in een Excel-sheetje worden bijgehouden, of dat voor declaraties nog papieren bonnetjes bij iemand op het bureau achtergelaten worden. Veel administratieve zaken in een bedrijf kunnen gedigitaliseerd en (al dan niet deels) geautomatiseerd worden. Ook denk ik proactief mee met onze klanten hoe ze regelingen en subsidies volledig kunnen benutten.”



“De meeste van onze klanten zijn zich daar niet van bewust en vinden salarisadministratie bijzaak. Te druk om het op te merken of ze kunnen het niet goed aan ons overbrengen. Dan stapelen de problemen zich op en wordt het een stuk moeilijker om ze te helpen. Het is dus aan mij om te ontdekken waar het beter en efficiënter kan en proactief daarin te adviseren. Dat vind ik de leukste uitdaging die mijn werk biedt. Onze klanten doen het vaak al járen op een bepaalde manier, ik probeer ze te laten zien hoe het beter kan.”



“In mijn vroegste dagen als salarisadviseur vond ik klantcontact nog spannend. Nu geniet ik daar juist van. Zodra de telefoon gaat, ben ik scherp: dit is mijn kans om te horen wat er bij onze klant speelt.”

Dat meedenken en sparren met klanten is wat dit werk voor mij zo leuk maakt. Je moet in gesprekken goed ’tussen de regels luisteren’, ontdekken waar ze tegenaan lopen.

Salaris is de basis

“Ik werk voor kleine en middelgrote bedrijven. Voor elke organisatie geldt: een goed lopende salarisadministratie is de basis.”



“Medewerkers vinden salaris nu eenmaal superbelangrijk. Ze betalen er hun rekening van, onderhouden er hun gezin mee. Hun salaris moet kloppen. Klopt het niet, dan heb je collega’s aan je bureau en moet de fout onmiddellijk gecorrigeerd worden. Dat is voor beide partijen frustrerend en geeft onrust. Anders gezegd: als je salarisadministratie klopt, zorgt dat voor rust in de organisatie.”

Bijleren om van waarde te zijn

“Vroeger was werk voor mij alleen maar een manier om geld te verdienen. Nu ben ik veel ambitieuzer. Ik zuig alle kennis in mij op, ontwikkel me waar ik kan. Ik leer steeds beter communiceren en houd mijn kennis op peil.”



“Dat vind ik leuk, maar het is ook nodig: ons vak is continu in beweging. In de auto luister ik vaak podcasts. Daarnaast volg ik veel cursussen, om kennis op te doen en om mijn PE-punten te behalen, die nodig zijn voor mijn RPP-registratie bij de NIRPA. Op het werk organiseren we ‘academy’s’, dat zijn momenten waarop ons team bijeenkomt en een van ons een presentatie houdt over een salaristhema (een bepaalde cao, de werkkostenregeling, loonjournaalposten…). Ik geef die academy’s zelf ook weleens. Zo leren we van elkaar.”



“Door bij te blijven leren, verzeker ik mezelf ervan dat ik van waarde ben voor onze klanten. In alles wat ik doe, wil ik waarde toevoegen. In mijn voetbalteam, in mijn gezin en dus ook op mijn werk, voor klanten en collega’s.”

Regels, nauwkeurigheid en structuur

Die gedrevenheid leverde Kevin de nominatie op voor de vakprijs Salarisprofessional van het Jaar 2024. Hij haalde de top-drie. Klanten en collega’s namen filmpjes op waarin ze Kevin roemen om zijn nauwkeurigheid, betrokkenheid, geduld, hoe goed hij meedenkt en dat hij een ‘vakidioot’ is.



Daar herkent Kevin zich in. “Ik ben inderdaad heel nauwkeurig, volg graag regels en houd van structuur. Die eigenschappen komen goed van pas in mijn werk. Ook privé houd ik van orde en structuur, al gooit mijn zesjarige dochtertje graag elk beetje structuur overhoop.”

Saai werk voor strenge mensen?

Er is een tekort aan salarisprofessionals — dat is een van de redenen dat Nmbrs deze blogserie is begonnen.

Kevin: “Mensen denken dat dit saai werk is, dat salarisadministrateurs strenge mensen zijn. Dat dacht ik zelf veertien jaar geleden ook. Het tegendeel is waar! Ik heb leuke en sociale collega’s en het werk is onwijs boeiend. Voor mij zit het ‘m vooral in het klantcontact, dat meedenken, uitvinden hoe een organisatie beter kan werken. Al vind ik het puur cijfermatige werk vanachter de computer óók interessant. Verbanden leggen, elk cijfer kunnen verklaren. Het is de afwisseling die dit vak zo leuk maakt.”



“Misschien merk je dit allemaal pas als je het probeert. Een jonge stagiair bij ons zei toen hij begon dat hij na zijn stage wil gaan onderzoeken wat hij écht wil gaan doen. Dat onderzoek bleek niet meer nodig, hij werd tijdens zijn stage helemaal enthousiast over dit werk. Dat is dus mijn advies aan mensen die dit mooie vak overwegen: probeer het gewoon eens!”

“Mensen denken dat dit saai werk is, dat salarisadministrateurs strenge mensen zijn. Dat dacht ik zelf veertien jaar geleden ook. Het tegendeel is waar! Ik heb leuke en sociale collega’s en het werk is onwijs boeiend.”

Kevin Krikke, MKB Salarisadviseurs

Ken jij een salarisprofessional met een interessant verhaal? Tip ons via wendela.vandedem@nmbrs.nl

Leer Nmbrs beter kennen – product tour