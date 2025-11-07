BFT brengt helderheid in accountantscontroles deurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een nieuw accountantsprotocol vastgesteld dat de werkzaamheden van externe accountants bij gerechtsdeurwaarders nader concretiseert. Het protocol, dat is opgenomen in de Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2025 (jaarverslag 2024), is opgesteld in overeenstemming met Standaard 4400 en geldt voor de boekjaren 2024 en 2025.

Het protocol is tot stand gekomen in samenwerking met de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA, om te garanderen dat de voorgeschreven werkzaamheden uitvoerbaar zijn en aansluiten bij de praktijk. De COPRO heeft inmiddels bevestigd dat het protocol uitvoerbaar is binnen de beroepspraktijk.

Naleving wet- en regelgeving

Het nieuwe protocol beschrijft expliciet welke overeengekomen specifieke werkzaamheden accountants moeten verrichten en bevat concrete werkbeschrijvingen, uitgangspunten en modelrapportages. Het beschrijft onder meer in detail hoe accountants de financiële administratie en naleving van wet- en regelgeving moeten toetsen, waaronder de Gerechtsdeurwaarderswet, de bijbehorende verordening en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Hiermee wil het BFT zorgen voor meer uniformiteit, transparantie en betrouwbaarheid in de financiële controles binnen de deurwaarderspraktijk en komt het tegemoet aan eerder geconstateerde knelpunten rond het zogenoemde vormvrije rapport.

Uitstel voor aanlevering rapportages

Omdat de definitieve richtlijnen later dan gepland beschikbaar zijn gekomen, heeft het BFT besloten om de termijn voor het aanleveren van de rapportages over het boekjaar 2024 te verlengen tot 1 februari 2026. Deze rapportages hebben betrekking op de overeengekomen specifieke werkzaamheden zoals beschreven in het nieuwe protocol.

Focus op kwaliteit en transparantie

Met de invoering van dit protocol beoogt het BFT de kwaliteit van de financiële verantwoording binnen het deurwaardersdomein verder te versterken. Het nieuwe raamwerk biedt meer houvast bij de uitvoering van controlewerkzaamheden en zorgt voor een consistente informatievoorziening aan het toezicht.

De Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2025, inclusief het volledige accountantsprotocol en bijbehorende modelrapportages, wordt binnenkort gepubliceerd op de website van het BFT.