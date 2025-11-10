Bijna één op de zes werknemers heeft stressvol werk

In 2024 had 16 procent van de werknemers in Nederland een stressvolle baan met hoge taakeisen en weinig autonomie. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.

Stressvol werk komt vooral voor in beroepen waar mensen veel verantwoordelijkheid dragen, maar weinig vrijheid hebben om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren. Apothekersassistenten ervaren dit het vaakst (51 procent), gevolgd door leerkrachten in het basisonderwijs en medisch praktijkassistenten (beide 39 procent). Ook beroepen in de zorg, het onderwijs en de horeca scoren hoog.

Werknemers met stressvol werk zijn pessimistischer over hun toekomst: de helft verwacht dat hun werk over vijf jaar mentaal zwaarder zal zijn, en ruim de helft denkt dat hun werkplezier zal afnemen.

Daarnaast vinden zij vaker dat er onvoldoende maatregelen worden genomen tegen werkdruk en stress. Bijna de helft (47 procent) van hen noemt bestaande maatregelen ontoereikend, en 22 procent zegt dat er nog helemaal geen actie is ondernomen. Ook het ziekteverzuim ligt hoger: 60 procent van de werknemers met stressvol werk meldde zich in het afgelopen jaar ziek, tegenover 52 procent van alle werknemers.

Hoewel het aandeel stressvolle banen de afgelopen vijf jaar licht daalde — van 18 naar 16 procent — blijven de verschillen tussen sectoren groot en is de top tien stressberoepen nauwelijks veranderd.